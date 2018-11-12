Новости партнеров

Олег Кононов: первым делом я хочу встретиться с Олегом Романцевым

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал свое назначение.

"Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со "Спартаком" совпадают. Первым делом я хочу встретиться с Олегом Романцевым. Этот человек делал "Спартак" таким, какой он есть сейчас, – любимым многими не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. В своей философии я многое почерпнул именно у Олега Ивановича

Также необходимо встретиться с тренерами дубля и "Спартака-2". Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С Академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая.

Я благодарен президенту "Арсенала" и губернатору Тульской области. В клубе были созданы прекрасные условия для работы. Предложение от "Спартака" стало неожиданным для "Арсенала", но руководители пожелали мне успехов и достижения результата с новой командой. Тульские болельщики тоже проводили тепло, спасибо им за это", - сказал Кононов.

ФК "Спартак"
Теги: Кононов Спартак Романцев
Сегодня, 14:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
33
(13)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
#33  Blessing  Спб (Сегодня, 16:41)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Liberator
Рыбак может научить только разливать, ровно, но Кононову, судя по всему, не рекомендуется: Буйным становится.


Может как раз за этим идёт, в свинарнике без этого ему не выжить. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#32  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:40)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: P. Holmberg
Согласен с отписавшимися. Очень умный ход. Сразу наладить отношения с Легендой. Наверняка эту встречу преподнесут в СМИ в полном объеме.

Умный ход, и паридраться не к чему, даже самым зядлым критикам.

flushed Почему придраться не к чему? Для полноты картины можно было бы перед визитом к Романцеву попить чайку с Симоняном,полобызаться с Рейнгольдом, с Ловчевым, а потом уже зарядившись спартаковским духом,прихватив ящичек с "огненной водой, идти на поклон к Романцеву. Негоже как-то субординацию нарушать.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#31  guns111  Выборг (Сегодня, 16:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Главное, что бы слова не расходились с делом.


--------------------
Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#30  ajax101  Москва (Сегодня, 16:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Лучше бы с Федуном - по транферам.


Своих бы лодырей разогнать...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#29  Liberator  Монако (Сегодня, 16:26)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Помница, после фиаско ЧМ2002, Карпина спросили: В чём причина? Ответ: В футбол, который проповедует сборная, уже никто в Европе не играет.
Напомню летуну Кононову, сборной Россией руководил Романцев, а команду составляли одни спартаковцы. Вопрос: так чего может дать Романцев, если 16 лет назад спартаковский футбол трещал по швам??? И 1-18 его кульминация.
Рыбак может научить только разливать, ровно, но Кононову, судя по всему, не рекомендуется: Буйным становится. satisfied
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#28  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 16:23)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Ну ты и клоун )), ответь нормально без воды про нюансы - чему может научить Романцев, который был царь и бог в Спартаке, курировал все вопросы от селекции до собственно игры, Кононова, который в Спартаке будет отвечать только за игровой процесс?)) Спартак Романцева - история, сейчас другие скорости, другой менталитет игроков, тактика, опять же в Спартак Романцева собирали лучших почти по всему СССР, у Кононова же будет очень ограниченный выбор и, учитывая истеричность Федуна, - сжатые сроки для строительства команды. Романцев пробовал себя в других клубах и вылетал из них с треском, так что встреча с ним - просто пиар, заигрывания с фанатами, настроенными против нынешнего рук-ва Спартака после Карреры.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#27  MAG554  UdSSR (Сегодня, 16:16)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а ОИР и в самом деле, не мало хорошего может Кононову подсказать и в первой беседе и в последующих!

да бросьте... посещение ОИРа не более чем дань уважения. Это как в музей сходить. У Карпина уже были идеи с привлечением как советника и что то все, как то сошло на нет.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#26  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей_Новгород
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
То есть Кононов не знает нюансов тренерского мастерства?))) Дальше я молчу, все с вами ясно...секта.

дубина ты стоеросовая!
читать сперва научись, потом свисти здесь, недоросль!

Цитата: MAG554
Цитата: verhdon27
А в Спартаке случайно нет должности советника? Вот Кононов наверно хочет пригласить Романцева для этого. Было бы правильно создать и Совет ветеранов команды, о котором недавно говорили В.Рейнгольд и А.Кавазашвили.

точно! и еще одну лавку поставить на стадионе. пускай сидят рядком, плечо к плечу.

и на одной места достаточно! )))
а ОИР и в самом деле, не мало хорошего может Кононову подсказать и в первой беседе и в последующих!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#25  Яamon   (Сегодня, 16:05)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
нормальный пиар-ход
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#24  ржд гуд  саратов (Сегодня, 15:48)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
очень неглупый ход! Лишь бы это не было пиар-ходом.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#23  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 15:46)
  • +1
  •  (3)

Лучше бы с Федуном - по транферам.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#22  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 15:42)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Барселона»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
То есть Кононов не знает нюансов тренерского мастерства?))) Дальше я молчу, все с вами ясно...секта.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#21  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:40)
  • -1
  •  (3)

Цитата: cska1971
Если бы Ганчаренко, приходя к нам, "первым делом" пошел бы встречаться с Газзаевым, я бы этого не понял...


Так Газзаев итак постоянно где- то рядом))) Чего с ним встречаться под фанфары и с анонсом)))))

Ну и не надо путать Спам и ЦСКА.

Понты на публику- это основная философия Спама в сфере СМИ.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#20  MAG554  UdSSR (Сегодня, 15:39)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
А в Спартаке случайно нет должности советника? Вот Кононов наверно хочет пригласить Романцева для этого. Было бы правильно создать и Совет ветеранов команды, о котором недавно говорили В.Рейнгольд и А.Кавазашвили.

точно! и еще одну лавку поставить на стадионе. пускай сидят рядком, плечо к плечу.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#19  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 15:36)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Blessing

все успехи спартака во времена романцева, связаны с разгулом беспредела в нашем футболе 90-ых годов, где свинарник крышевал сам глава РФС Колосков, который и верстал календарь для кб, правильно инструктировал судей, вешал бирки на игроков сборной, чтобы их не трогали, убирал конкурентов. 18.


О новый взгляд на одну из страниц истории футбола
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#18  cska1971  Москва (Сегодня, 15:35)
  • +2
  •  (4)

Цитата: P. Holmberg
Романцев то на самом деле Легенда советскогои российского футболу.


Этого достаточно для того, чтобы "встречаться первым делом"?
Его пригласили игру команде ставить, а не советоваться с давно отошедшими от дел легендами...

PS Если бы Ганчаренко, приходя к нам, "первым делом" пошел бы встречаться с Газзаевым, я бы этого не понял...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#17  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 15:32)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
ВИКТОРУ, ВИКТОРУ Тихонову ...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#16  ythe  Ё-бург (Сегодня, 15:31)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Будем посмотреть... По любому, только весна покажет... Федуну желаю мудрости Гинера (серьезно)


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#15  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:31)
  • 0
  •  (4)

Цитата: cska1971
Без придирок, но у меня диаметрально противоположное мнение...


Я понимаю, что можно подумать, что типа в угоду фанатам, типа сразу "преемник традиций". Но с другой стороны- Романцев то на самом деле Легенда советскогои российского футболу. Ну что тут скажешь.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#14  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:24)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
многое почерпнул

Судя по всему, он не почерпнул главного: все успехи спартака во времена романцева, связаны с разгулом беспредела в нашем футболе 90-ых годов, где свинарник крышевал сам глава РФС Колосков, который и верстал календарь для кб, правильно инструктировал судей, вешал бирки на игроков сборной, чтобы их не трогали, убирал конкурентов. А когда другие команды финансово окрепли, оир воспринимается таким, какой есть на самом деле, 1-18.

да ты редкостный дебил или идиотка однако!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#13  cska1971  Москва (Сегодня, 15:24)
  • +1
  •  (3)

Цитата: P. Holmberg
Умный ход, и паридраться не к чему, даже самым зядлым критикам.


Без придирок, но у меня диаметрально противоположное мнение...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#12  Apant1   (Сегодня, 15:21)
  • +4
  •  (6)

Цитата: Blessing
многое почерпнул

Судя по всему, он не почерпнул главного: все успехи спартака во времена романцева, связаны с разгулом беспредела в нашем футболе 90-ых годов, где свинарник крышевал сам глава РФС Колосков, который и верстал календарь для кб, правильно инструктировал судей, вешал бирки на игроков сборной, чтобы их не трогали, убирал конкурентов. А когда другие команды финансово окрепли, оир воспринимается таким, какой есть на самом деле, 1-18.

А как же быть вот с этими победами, тоже заговор?) «РЕАЛ» — «СПАРТАК» — 1:3. 20 марта 1991 года, «СПАРТАК» – «АРСЕНАЛ» – 4:1. 22 ноября 2000 года, «СПАРТАК» — «РЕАЛ» – 2:1. 30 сентября 1998 года, «АЯКС» — «СПАРТАК» — 1:3. 3 марта 1998 года, «ЛИВЕРПУЛЬ» – «СПАРТАК» – 0:2. 4 ноября 1992 года, «ДИНАМО» (КИЕВ) – «СПАРТАК» – 1:4. 15 апреля 1989 года. Нет это наша история и не надо пытаться её замарать.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#11  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:21)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей_Новгород
Показуха, ничего нового Романцев ему не скажет и тайн никаких не откроет. Если б мог - сам бы еще тренировал.

мастерски знать, как тренировать команду и массу нюансов с этим связанных, не означает, что человек в силу определенных причин может сам тренеровать команду!!!
в своё время великий Тарасов уступил своё место Вячеславу Тихонову, значит по твоему он перестал разбираться в хоккее?!! да, ты чудак однако!
Кононов с Краснодаром демонстрировал спартаковский футбол Бескова! но... этого ему не хватало, что бы Краснодар стал одним из лидеров нашего футбола! а именно Романцев придя в Спартак усовершенствовал стиль Бескова, сделав его более рациональным и именно за счет этого Спартак на долгие годы стал лидером нашего футбола! и именно такая встреча, двух специалистов, когда Романцеву не нужно объяснять Кононову основы спартаковской игры, как в свое время малограмотному в этом отношении специалисту Карпину, а лишь подсказывать определенные моменты! и от этого и Кононову и Спартаку будет большая польза!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 15:17)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
А в Спартаке случайно нет должности советника? Вот Кононов наверно хочет пригласить Романцева для этого. Было бы правильно создать и Совет ветеранов команды, о котором недавно говорили В.Рейнгольд и А.Кавазашвили.

Какие все же у нас добрые люди в стране, все сочувствуют бедному спартаку, сирому и убогому, переживают, что Попечительского совета мало, нужен еще ветеранский. Так трогательно смотреть на это, что аж слеза проступает. cry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 15:14)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
А в Спартаке случайно нет должности советника? Вот Кононов наверно хочет пригласить Романцева для этого. Было бы правильно создать и Совет ветеранов команды, о котором недавно говорили В.Рейнгольд и А.Кавазашвили.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 15:12)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
многое почерпнул

Судя по всему, он не почерпнул главного: все успехи спартака во времена романцева, связаны с разгулом беспредела в нашем футболе 90-ых годов, где свинарник крышевал сам глава РФС Колосков, который и верстал календарь для кб, правильно инструктировал судей, вешал бирки на игроков сборной, чтобы их не трогали, убирал конкурентов. А когда другие команды финансово окрепли, оир воспринимается таким, какой есть на самом деле, 1-18.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  специалист  дагестан (Сегодня, 15:10)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Анжи»
удачи Вам.
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:09)
  • +3
  •  (9)

Согласен с отписавшимися. Очень умный ход. Сразу наладить отношения с Легендой. Наверняка эту встречу преподнесут в СМИ в полном объеме.

Умный ход, и паридраться не к чему, даже самым зядлым критикам.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:08)
  • +3
  •  (7)

Удачи Олег Георгиевич !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#4  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 15:08)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Барселона»
Показуха, ничего нового Романцев ему не скажет и тайн никаких не откроет. Если б мог - сам бы еще тренировал.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.