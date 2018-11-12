Олег Кононов: первым делом я хочу встретиться с Олегом Романцевым

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал свое назначение."Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со "Спартаком" совпадают. Первым делом я хочу встретиться с Олегом Романцевым. Этот человек делал "Спартак" таким, какой он есть сейчас, – любимым многими не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. В своей философии я многое почерпнул именно у Олега ИвановичаТакже необходимо встретиться с тренерами дубля и "Спартака-2". Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С Академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая.Я благодарен президенту "Арсенала" и губернатору Тульской области. В клубе были созданы прекрасные условия для работы. Предложение от "Спартака" стало неожиданным для "Арсенала", но руководители пожелали мне успехов и достижения результата с новой командой. Тульские болельщики тоже проводили тепло, спасибо им за это", - сказал Кононов.