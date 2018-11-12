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Дзюба усугубил травму колена в игре с ЦСКА. Он будет проходить реабилитацию с тренером, который работал на ЧМ с Дзагоевым

Стали известны подробности состояния здоровья форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который был вызван в сборную России.

Медицинским штабом принято решение оставить его в Москве из-за проблем с коленным суставом.

Капитан сборной получил травму несколько дней назад и усугубил ее в матче с ЦСКА (0:2), где был заменен во втором тайме.

Дзюба усугубил травму колена в игре с ЦСКА. Он будет проходить реабилитацию с тренером, который работал на ЧМ с Дзагоевым


Напомним, что вместо Дзюбы в национальную команду впервые получил вызов форвард "Краснодара" Ари.

Сборная России
Теги: Дзюба Сборная России Дзагоев
Сегодня, 15:17
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#2  GS  Москва (Сегодня, 16:29)
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online

Цитата: Александр Ковалёв
Впереди важный матч со Шведами, а у нас все лидеры в лазарете.

Пофигу на результат товарняка с немцами, и так основной состав сборной загнали летом и в клубах. Пускай второй состав свои шансы использует и со шведами свою дееспособность доказывает.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 15:37)
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online

Пздц.
Впереди важный матч со Шведами, а у нас все лидеры в лазарете...
Фернандес, Головин, Черышев, Дзюба...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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