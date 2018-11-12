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Не такая уж и наша? Сборную России после вызова Ари наполовину могут составить иностранцы

Не такая уж и наша? Сборную России после вызова Ари наполовину могут составить иностранцыНесмотря на успехи нашей национальной команды, появляется ощущение, что с российским футболом происходит что-то не то: ещё 2 года назад мы всерьёз обсуждали саму возможность натурализации, а после сегодняшнего вызова Ари сборная России может выставить в составе 5 иностранцев. Rusfootball.info передаёт привет лимиту, по которому клубы могут использовать 6 легионеров.

Почему не хочется видеть Ари в сборной

Ари у многих вызывает противоречивые чувства. Не буду распространяться на тему цвета кожи и историчности (Тчуйсе же так и не заиграли) его возможного дебюта – в цивилизованном обществе это не повод для какой-либо дискриминации. Вопросы скорее вызывают личностные качества Ари, который много раз вёл себя подло, грязно и противно. Роман Павлюченко, например, шокирован вызовом такого игрока в сборную России.

Ещё один вопрос – знание языка своей новой страны. С журналистами проживший более 8 лет в стране человек по-прежнему разговаривает исключительно через переводчика. Так сложно? Было бы желание: Йоан Молло в Самаре пытался давать интервью на смеси русского и английского менее чем через год после приезда, а сейчас уже говорит более-менее складно. Ну а вот более-менее всё, что мы слышали по-русски от Ари:



Марио Фернандес тоже не знает русского, но это ему готовы простить за высочайший уровень игры, выносливости и бойцовские качества. Да что там незнание русского, даже промах в серии пенальти четвертьфинала чемпионата мира простили! Ари же игрок настроения, который круто проявляет себя только когда имеет чёткую цель: выбить новый контракт, отомстить «Спартаку» и так далее, а в половине матчей играет примерно на половину возможностей. Сейчас бразилец снова закрепляется в «Краснодаре» после опалы и пытается пробиться в сборную России, о желании играть за которую говорит давно.

К тому же, Ари не является игроком уровня Марио Фернандеса. Если по позиции – Вагнера Лава, который тоже играл по настроению, но был настоящим гением. По европейским меркам Ари игрок средний, он не поднимет команду на качественно новый уровень, как Марио.

И всё-таки вызов Ари – это правильно

Но к самому бразильцу и к тренерскому штабу не может быть никаких претензий. Ари более 8 лет прожил в России, на более-менее общих основаниях получил паспорт. В отличие от того же Нойштедтера. Роману документ выдали в срочном порядке специальным указом. У них с Раушем есть российские корни, но до получения паспорта они в сознательной жизни не имели к России никакого отношения.

Хорошо, у кого-то корни, у кого-то жизнь в России. После того, как Ари стал гражданином России, препятствий к его вызову не было, но абонемент в сборную ему тоже никто не выдавал. Станислав Черчесов неоднократно подчёркивал, что экс-легионер не имеет никаких преимуществ перед изначально российскими игроками и держал слово. На чемпионат мира поехал только Марио.

Но сейчас Ари действительно хорош и в связи с травмой Дзюбы получил своё место заслуженно. Никого из хороших русских нападающих не прокатили: Смолов только восстановился, Кокорин самоустранился, Дзюба травмировался, Чалов в составе. Другие же форварды явно уступают игроку, забившему 7 голов в 8 последних матчах. Ари получил паспорт, заслужил вызов уж точно не меньше Полоза с Заболотным и приехал в национальную команду. Всё в порядке


Фото: твиттер сборной России


Лимит – 6 иностранцев. В сборной уже 5

Не в порядке именно российский футбол, а не Ари, Черчесов или натурализация. Больше не будем говорить про национальности, происхождение, получение паспортов: предлагаю остановиться на том, что вся эта великолепная пятёрка – продукция не нашей футбольной системы. И как же работает наш юношеский футбол, если более-менее все бывшие иностранцы, получившие паспорт, попадают в сборную России по спортивному принципу, почему они сильнее выросших и сформировавшихся здесь?

Задача лимита на легионеров – давать игровую практику российским игрокам, помогать им пробиваться в большой выбор и гарантированно расширять выбор главного тренера сборной. Но расширяется он, как видно, не за счёт молодёжи (хотя текущий сезон в этом плане лучший за долгие годы), а и благодаря натурализации. К примеру, «Динамо» сейчас спокойно использует как россиянина Жоаозиньо – так лимит помогает развиваться российским футболистам.

Сложись такая ситуация год назад, когда сборная проигрывала, а ЦСКА и «Спартак» ещё не омолодились, всё было бы совсем плохо и грустно. Сейчас надежда на светлое будущее есть, но вполне реальная перспектива увидеть в составе сборной России Гильерме, Фернандеса (он ещё может приехать и на этот сбор, но скорее речь о будущем), Нойштедтера, Рауша и Ари заставляет задуматься, а так ли всё хорошо с нашим футболом, не свернули ли мы не туда? Не пора ли уже наконец изменить чёртов лимит, в который клубы укладываются благодаря Гильерме, Ари и Жоаозиньо, претендующими на паспортную прибавку к зарплате?

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Ари Черчесов Фернандес
Сегодня, 15:37
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(2)
#14  rwspartach  Россия (Сегодня, 16:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Черчесов странный - Денисова из-за скверного характера не берёт в сборную, а мерзкую и подлую крысу ари берёт...
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#13  колокольчик  москва (Сегодня, 16:31)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Ну, это же не навсегда, пусть поиграет за нашу сборную, уж лучше Заболотного. Во Франции почти все с африканскими корнями, немцы не чураются игроков натурализованных. Какие проблемы?


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 16:24)
  • -1
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Есть такие бездуховные мрачноватового типа(бездарные) , которые забрасывают удочку и ловят рыбу в мутной воде. Ожидая , когда клюнет. Однако, господа, они ретировались. . Кот смотрел на солнце. Им ничего не светит, совершенно точно. Они пошли против народа и России. Чревато- мягко сказано- история брала незаметно новый виток.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Volodia379   (Сегодня, 16:16)
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online

Чем бразилец хуже немца армяна азера или еврея которые при кормушки! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#10  imaginary   (Сегодня, 16:14)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ари в отличии от Гильерме-закати-мне-мяч-в-домик в сборной не будет лишним
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#9  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 16:12)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А лимит-то и не нужен. Хозяева клубов и тренеры знают, кто им нужен, кто может играть... Вот путь и играют. В России в 16-19 веках специалисты в узких сферах процентов до 80 были бывшие иностранцы. Или действующие. Нобель - наш, не Арустамян, а премиальный, Шлиман тоже наш... Который Трою открыл... Так что, пользоваться надо тем, что есть! И спасибо, что едут! А Петровские "птенцы". Опять же, не со стадиона бакланы, а генералитет Петра Великого???


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#8  Antip7   (Сегодня, 16:12)
  • -1
  •  (1)

Цитата: kronos
Цитата: Antip7
Цитата: kronos
Не вижу проблем.
Добро пожаловать в сборную, Ари!!) И удачи!)))

Вижу проблемы, не нужен в сборной Ари!! Пусть играет за Бразилию -3 !)))


Бред( Все сборные уже давно смешанные, посмотри на Францию например.
Это нормально


У России была колония в Бразилии?
Это не нормально.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#7  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 16:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Цитата: kronos
Не вижу проблем.
Добро пожаловать в сборную, Ари!!) И удачи!)))

Вижу проблемы, не нужен в сборной Ари!! Пусть играет за Бразилию -3 !)))


Бред( Все сборные уже давно смешанные, посмотри на Францию например.
Это нормально.
Или предлагаешь Полоза и Заболотного???
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#6  Antip7   (Сегодня, 16:10)
  • -2
  •  (2)

Цитата: kronos
Не вижу проблем.
Добро пожаловать в сборную, Ари!!) И удачи!)))

Вижу проблемы, не нужен в сборной Ари!! Пусть играет за Бразилию -3 !)))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#5  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 15:59)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Не вижу проблем.
Добро пожаловать в сборную, Ари!!) И удачи!)))
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#4  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 15:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Сторонники лимита, вы в своем уме? Хотя это лучше чем быть Сиберячком.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#3  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 15:58)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
пока у нас не лимит, а по сути безлемитье!!! в ведущих клубах (за исключением ЦСКА) Зените, Локо, Спартаке по шесть легионеров на поле в основах!!!
вот по этому и призываем легионеров под свои знамена! не от хорошей жизни.... ибо не можем набрать 22 игроков приличного уровня, т.к в ведущих клубах большинство на поле легионеры выходят!
необходимо ужесточать лимит! тогда и свои игроки будут на поле в ведущих клубах играть!
чем Дриуси и Мак, Паредес лучше Кержакова и Аршавина с Зыряновым!? ни чем!!! тогда ужесточать лимит, что бы было больше возможностей своих пацанов в основы ставить!!!


Аршавин - великий игрок по Российским меркам новейшей истории.
Но легионеры нужны. Тот же Халк. Получше был многих россиян - чего уж там.
И чем плох Ари??? Вон во французской сборной половина негров и ничего. Чемпионы.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:53)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
пока у нас не лимит, а по сути безлемитье!!! в ведущих клубах (за исключением ЦСКА) Зените, Локо, Спартаке по шесть легионеров на поле в основах!!!
вот по этому и призываем легионеров под свои знамена! не от хорошей жизни.... ибо не можем набрать 22 игроков приличного уровня, т.к в ведущих клубах большинство на поле легионеры выходят!
необходимо ужесточать лимит! тогда и свои игроки будут на поле в ведущих клубах играть!
чем Дриуси и Мак, Паредес лучше Кержакова и Аршавина с Зыряновым!? ни чем!!! тогда ужесточать лимит, что бы было больше возможностей своих пацанов в основы ставить!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  Kaval  г.Новочебоксарск (Сегодня, 15:47)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Смысл лимита тогда в рпл? Раз в сборной играют одна натурализованные бразильцы,под русским флагом?


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Один неверный шаг может стоить целой жизни. Как в шахматах.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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