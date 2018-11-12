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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Не такая уж и наша? Сборную России после вызова Ари наполовину могут составить иностранцы
Несмотря на успехи нашей национальной команды, появляется ощущение, что с российским футболом происходит что-то не то: ещё 2 года назад мы всерьёз обсуждали саму возможность натурализации, а после сегодняшнего вызова Ари сборная России может выставить в составе 5 иностранцев. Rusfootball.info передаёт привет лимиту, по которому клубы могут использовать 6 легионеров.
Почему не хочется видеть Ари в сборной
Ари у многих вызывает противоречивые чувства. Не буду распространяться на тему цвета кожи и историчности (Тчуйсе же так и не заиграли) его возможного дебюта – в цивилизованном обществе это не повод для какой-либо дискриминации. Вопросы скорее вызывают личностные качества Ари, который много раз вёл себя подло, грязно и противно. Роман Павлюченко, например, шокирован вызовом такого игрока в сборную России.
Ещё один вопрос – знание языка своей новой страны. С журналистами проживший более 8 лет в стране человек по-прежнему разговаривает исключительно через переводчика. Так сложно? Было бы желание: Йоан Молло в Самаре пытался давать интервью на смеси русского и английского менее чем через год после приезда, а сейчас уже говорит более-менее складно. Ну а вот более-менее всё, что мы слышали по-русски от Ари:
Марио Фернандес тоже не знает русского, но это ему готовы простить за высочайший уровень игры, выносливости и бойцовские качества. Да что там незнание русского, даже промах в серии пенальти четвертьфинала чемпионата мира простили! Ари же игрок настроения, который круто проявляет себя только когда имеет чёткую цель: выбить новый контракт, отомстить «Спартаку» и так далее, а в половине матчей играет примерно на половину возможностей. Сейчас бразилец снова закрепляется в «Краснодаре» после опалы и пытается пробиться в сборную России, о желании играть за которую говорит давно.
К тому же, Ари не является игроком уровня Марио Фернандеса. Если по позиции – Вагнера Лава, который тоже играл по настроению, но был настоящим гением. По европейским меркам Ари игрок средний, он не поднимет команду на качественно новый уровень, как Марио.
И всё-таки вызов Ари – это правильно
Но к самому бразильцу и к тренерскому штабу не может быть никаких претензий. Ари более 8 лет прожил в России, на более-менее общих основаниях получил паспорт. В отличие от того же Нойштедтера. Роману документ выдали в срочном порядке специальным указом. У них с Раушем есть российские корни, но до получения паспорта они в сознательной жизни не имели к России никакого отношения.
Хорошо, у кого-то корни, у кого-то жизнь в России. После того, как Ари стал гражданином России, препятствий к его вызову не было, но абонемент в сборную ему тоже никто не выдавал. Станислав Черчесов неоднократно подчёркивал, что экс-легионер не имеет никаких преимуществ перед изначально российскими игроками и держал слово. На чемпионат мира поехал только Марио.
Но сейчас Ари действительно хорош и в связи с травмой Дзюбы получил своё место заслуженно. Никого из хороших русских нападающих не прокатили: Смолов только восстановился, Кокорин самоустранился, Дзюба травмировался, Чалов в составе. Другие же форварды явно уступают игроку, забившему 7 голов в 8 последних матчах. Ари получил паспорт, заслужил вызов уж точно не меньше Полоза с Заболотным и приехал в национальную команду. Всё в порядке
Лимит – 6 иностранцев. В сборной уже 5
Не в порядке именно российский футбол, а не Ари, Черчесов или натурализация. Больше не будем говорить про национальности, происхождение, получение паспортов: предлагаю остановиться на том, что вся эта великолепная пятёрка – продукция не нашей футбольной системы. И как же работает наш юношеский футбол, если более-менее все бывшие иностранцы, получившие паспорт, попадают в сборную России по спортивному принципу, почему они сильнее выросших и сформировавшихся здесь?
Задача лимита на легионеров – давать игровую практику российским игрокам, помогать им пробиваться в большой выбор и гарантированно расширять выбор главного тренера сборной. Но расширяется он, как видно, не за счёт молодёжи (хотя текущий сезон в этом плане лучший за долгие годы), а и благодаря натурализации. К примеру, «Динамо» сейчас спокойно использует как россиянина Жоаозиньо – так лимит помогает развиваться российским футболистам.
Сложись такая ситуация год назад, когда сборная проигрывала, а ЦСКА и «Спартак» ещё не омолодились, всё было бы совсем плохо и грустно. Сейчас надежда на светлое будущее есть, но вполне реальная перспектива увидеть в составе сборной России Гильерме, Фернандеса (он ещё может приехать и на этот сбор, но скорее речь о будущем), Нойштедтера, Рауша и Ари заставляет задуматься, а так ли всё хорошо с нашим футболом, не свернули ли мы не туда? Не пора ли уже наконец изменить чёртов лимит, в который клубы укладываются благодаря Гильерме, Ари и Жоаозиньо, претендующими на паспортную прибавку к зарплате?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Почему не хочется видеть Ари в сборной
Ари у многих вызывает противоречивые чувства. Не буду распространяться на тему цвета кожи и историчности (Тчуйсе же так и не заиграли) его возможного дебюта – в цивилизованном обществе это не повод для какой-либо дискриминации. Вопросы скорее вызывают личностные качества Ари, который много раз вёл себя подло, грязно и противно. Роман Павлюченко, например, шокирован вызовом такого игрока в сборную России.
Ещё один вопрос – знание языка своей новой страны. С журналистами проживший более 8 лет в стране человек по-прежнему разговаривает исключительно через переводчика. Так сложно? Было бы желание: Йоан Молло в Самаре пытался давать интервью на смеси русского и английского менее чем через год после приезда, а сейчас уже говорит более-менее складно. Ну а вот более-менее всё, что мы слышали по-русски от Ари:
Марио Фернандес тоже не знает русского, но это ему готовы простить за высочайший уровень игры, выносливости и бойцовские качества. Да что там незнание русского, даже промах в серии пенальти четвертьфинала чемпионата мира простили! Ари же игрок настроения, который круто проявляет себя только когда имеет чёткую цель: выбить новый контракт, отомстить «Спартаку» и так далее, а в половине матчей играет примерно на половину возможностей. Сейчас бразилец снова закрепляется в «Краснодаре» после опалы и пытается пробиться в сборную России, о желании играть за которую говорит давно.
К тому же, Ари не является игроком уровня Марио Фернандеса. Если по позиции – Вагнера Лава, который тоже играл по настроению, но был настоящим гением. По европейским меркам Ари игрок средний, он не поднимет команду на качественно новый уровень, как Марио.
И всё-таки вызов Ари – это правильно
Но к самому бразильцу и к тренерскому штабу не может быть никаких претензий. Ари более 8 лет прожил в России, на более-менее общих основаниях получил паспорт. В отличие от того же Нойштедтера. Роману документ выдали в срочном порядке специальным указом. У них с Раушем есть российские корни, но до получения паспорта они в сознательной жизни не имели к России никакого отношения.
Хорошо, у кого-то корни, у кого-то жизнь в России. После того, как Ари стал гражданином России, препятствий к его вызову не было, но абонемент в сборную ему тоже никто не выдавал. Станислав Черчесов неоднократно подчёркивал, что экс-легионер не имеет никаких преимуществ перед изначально российскими игроками и держал слово. На чемпионат мира поехал только Марио.
Но сейчас Ари действительно хорош и в связи с травмой Дзюбы получил своё место заслуженно. Никого из хороших русских нападающих не прокатили: Смолов только восстановился, Кокорин самоустранился, Дзюба травмировался, Чалов в составе. Другие же форварды явно уступают игроку, забившему 7 голов в 8 последних матчах. Ари получил паспорт, заслужил вызов уж точно не меньше Полоза с Заболотным и приехал в национальную команду. Всё в порядке
Фото: твиттер сборной России
Лимит – 6 иностранцев. В сборной уже 5
Не в порядке именно российский футбол, а не Ари, Черчесов или натурализация. Больше не будем говорить про национальности, происхождение, получение паспортов: предлагаю остановиться на том, что вся эта великолепная пятёрка – продукция не нашей футбольной системы. И как же работает наш юношеский футбол, если более-менее все бывшие иностранцы, получившие паспорт, попадают в сборную России по спортивному принципу, почему они сильнее выросших и сформировавшихся здесь?
Задача лимита на легионеров – давать игровую практику российским игрокам, помогать им пробиваться в большой выбор и гарантированно расширять выбор главного тренера сборной. Но расширяется он, как видно, не за счёт молодёжи (хотя текущий сезон в этом плане лучший за долгие годы), а и благодаря натурализации. К примеру, «Динамо» сейчас спокойно использует как россиянина Жоаозиньо – так лимит помогает развиваться российским футболистам.
Сложись такая ситуация год назад, когда сборная проигрывала, а ЦСКА и «Спартак» ещё не омолодились, всё было бы совсем плохо и грустно. Сейчас надежда на светлое будущее есть, но вполне реальная перспектива увидеть в составе сборной России Гильерме, Фернандеса (он ещё может приехать и на этот сбор, но скорее речь о будущем), Нойштедтера, Рауша и Ари заставляет задуматься, а так ли всё хорошо с нашим футболом, не свернули ли мы не туда? Не пора ли уже наконец изменить чёртов лимит, в который клубы укладываются благодаря Гильерме, Ари и Жоаозиньо, претендующими на паспортную прибавку к зарплате?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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