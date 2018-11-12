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В сборную прошедшего тура по версии InStat попало 4 футболиста ЦСКА

В сборную 14-го тура российской Премьер-Лиги по версии InStat включены четыре игрока ЦСКА: нападающие Федор Чалов и Арнор Сигурдссон, а также защитники Кирилл Набабкин и Дмитрий Ефремов.

Напомним, ЦСКА в прошедшем туре уверенно обыграл на своем поле "Зенит" (2:0).

Сборная 14-го тура по версии InStat: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Джемал Табидзе ("Уфа"), Сесар Навас ("Рубин"), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Дмитрий Ефремов (ЦСКА), Виктор Классон ("Краснодар"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Олег Иванов ("Ахмат"), Николай Димитров ("Урал"), Федор Чалов (ЦСКА), Арнор Сигурдссон (ЦСКА).

Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 15:47
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