В сборную прошедшего тура по версии InStat попало 4 футболиста ЦСКА

Сборная 14-го тура по версии InStat!



? В команду прошедшей недели попали 4 игрока @pfc_cska, 2 – @FCKrasnodar и по представителю от @FCURAL, @akhmatgrozny, @UfaFc, @fcrk и @fclokomotiv.



? Как вам такой состав?#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/fwfMsgt63z