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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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В сборную прошедшего тура по версии InStat попало 4 футболиста ЦСКА
В сборную 14-го тура российской Премьер-Лиги по версии InStat включены четыре игрока ЦСКА: нападающие Федор Чалов и Арнор Сигурдссон, а также защитники Кирилл Набабкин и Дмитрий Ефремов.
Напомним, ЦСКА в прошедшем туре уверенно обыграл на своем поле "Зенит" (2:0).
Сборная 14-го тура по версии InStat: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Джемал Табидзе ("Уфа"), Сесар Навас ("Рубин"), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Дмитрий Ефремов (ЦСКА), Виктор Классон ("Краснодар"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Олег Иванов ("Ахмат"), Николай Димитров ("Урал"), Федор Чалов (ЦСКА), Арнор Сигурдссон (ЦСКА).
Напомним, ЦСКА в прошедшем туре уверенно обыграл на своем поле "Зенит" (2:0).
Сборная 14-го тура по версии InStat: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Джемал Табидзе ("Уфа"), Сесар Навас ("Рубин"), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Дмитрий Ефремов (ЦСКА), Виктор Классон ("Краснодар"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Олег Иванов ("Ахмат"), Николай Димитров ("Урал"), Федор Чалов (ЦСКА), Арнор Сигурдссон (ЦСКА).
Сборная 14-го тура по версии InStat!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 12, 2018
? В команду прошедшей недели попали 4 игрока @pfc_cska, 2 – @FCKrasnodar и по представителю от @FCURAL, @akhmatgrozny, @UfaFc, @fcrk и @fclokomotiv.
? Как вам такой состав?#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/fwfMsgt63z
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