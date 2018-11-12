Новости партнеров

Динияр Билялетдинов: нападающих уровня Павлюченко у нас нет

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал приглашение в сборную России нападающего "Краснодара" Ари.

32-летний уроженец Бразилии, который в июле 2018 года получил российский паспорт, будет готовиться со сборной России к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). Об этом сегодня было объявлено официально.

"Вызов Ари в сборную России? Ну вызвали и вызвали. У него есть российский паспорт, почему не вызвать? Фернандесу и Гильерме можно, а Ари нельзя? Пусть играет, приносит пользу, отрабатывает паспорт. Тем более, что в России нападающих уровня Павлюченко и Аршавина у нас нет", - цитирует Билялетдинова Sport24.
Теги: Билялетдинов Д. Ари Павлюченко Сборная России
Сегодня, 16:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.