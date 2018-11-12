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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Динияр Билялетдинов: нападающих уровня Павлюченко у нас нет
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал приглашение в сборную России нападающего "Краснодара" Ари.
32-летний уроженец Бразилии, который в июле 2018 года получил российский паспорт, будет готовиться со сборной России к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). Об этом сегодня было объявлено официально.
"Вызов Ари в сборную России? Ну вызвали и вызвали. У него есть российский паспорт, почему не вызвать? Фернандесу и Гильерме можно, а Ари нельзя? Пусть играет, приносит пользу, отрабатывает паспорт. Тем более, что в России нападающих уровня Павлюченко и Аршавина у нас нет", - цитирует Билялетдинова Sport24.
32-летний уроженец Бразилии, который в июле 2018 года получил российский паспорт, будет готовиться со сборной России к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). Об этом сегодня было объявлено официально.
"Вызов Ари в сборную России? Ну вызвали и вызвали. У него есть российский паспорт, почему не вызвать? Фернандесу и Гильерме можно, а Ари нельзя? Пусть играет, приносит пользу, отрабатывает паспорт. Тем более, что в России нападающих уровня Павлюченко и Аршавина у нас нет", - цитирует Билялетдинова Sport24.
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