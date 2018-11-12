Игорь Гамула: Ари не знает Пушкина и Достоевского? Ну и что?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:37
Не такая уж и наша? Сборную России после вызова Ари наполовину могут составить иностранцы (14)
Не такая уж и наша? Сборную России после вызова Ари наполовину могут составить иностранцы (14)
15:23
Олег Кононов: буду ставить в "Спартаке" атакующий футбол, который принесет радость болельщикам (23)
Олег Кононов: буду ставить в "Спартаке" атакующий футбол, который принесет радость болельщикам (23)
15:17
Дзюба усугубил травму колена в игре с ЦСКА. Он будет проходить реабилитацию с тренером, который работал на ЧМ с Дзагоевым (2)
Дзюба усугубил травму колена в игре с ЦСКА. Он будет проходить реабилитацию с тренером, который работал на ЧМ с Дзагоевым (2)
14:35
Самоирония от "Спартака": клуб представил Кононова видео со стадионами, на которых он работал (8)
Самоирония от "Спартака": клуб представил Кононова видео со стадионами, на которых он работал (8)
14:31
Еще два игрока сборной России рискуют пропустить ближайшие матчи из-за проблем со здоровьем (4)
Еще два игрока сборной России рискуют пропустить ближайшие матчи из-за проблем со здоровьем (4)
12:43
Владимир Габулов завершил карьеру (11)
Владимир Габулов завершил карьеру (11)
12:29
УЕФА может перенести матчи еврокубков на выходные в знак протеста против создания нового турнира (13)
УЕФА может перенести матчи еврокубков на выходные в знак протеста против создания нового турнира (13)
10:53
Глава Самарской области: мы сменили весь менеджмент, потому что в "Крыльях" творилась вакханалия (3)
Глава Самарской области: мы сменили весь менеджмент, потому что в "Крыльях" творилась вакханалия (3)
10:37
Сесар Навас: задача "Рубина" - стараться побеждать в каждом матче, выкладываться на все сто процентов
Сесар Навас: задача "Рубина" - стараться побеждать в каждом матче, выкладываться на все сто процентов
10:20
Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию, по прогнозам врачей он восстановится только к концу сезона
Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию, по прогнозам врачей он восстановится только к концу сезона
Игорь Гамула: Ари не знает Пушкина и Достоевского? Ну и что?
Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула отметил, что бразильский нападающий "Краснодара" Ари заслужил приглашение в сборную России на матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября, Лейпциг) и Швецией (Лига наций, 20 ноября, Сольна). Сегодня стало известно, что 32-летний форвард заменит в национальной команде Артема Дзюбу, который выбыл из строя из-за травмы колена.
– Как относитесь к приглашению Ари?
– Человек получил паспорт РФ, заработал вызов. Какие вопросы?
– А чем заслужил? Он неоднократно критически высказывался о российском футболе…
– Я не слышал от него плохих слов и могу говорить исключительно о футболе. Так вот в игре у Ари хорошее голевое чутье, прилично действует головой. В общем, настырный нападающий, нацеленный на гол. Если приглашаем Нойштедтера, Фернандеса, Рауша, то почему не можем вызвать Ари?
Да, с ним бывает, что эмоции где-то зашкаливают, человек теряет рассудок. Правда, это свидетельствует и о том, что парень живет футболом.
– Вас не пугает, что в национальной команде уже пять натурализованных?
– Главное, чтобы в коллективе была хорошая атмосфера, и люди хотели выступать за сборную России. Мне, как болельщику, какая разница, где он родился?
– Но они же, например, не учили в школе Пушкина и Достоевского…
– Ничего, время это исправить у ребят есть. Давайте не будем смотреть в паспорт – кто сильнее, тот пусть и выходит на поле. Изначально-то паспорт делается, чтобы в премьер-лиге не попадать под лимит, а получается, что такие футболисты еще в сборную пробиваются.
– На ваш взгляд, не стоило лучше дать шанс 24-летнему Панюкову?
– Панюков – хороший мальчик, но он только-только заиграл – еще свое возьмет, не сомневайтесь. Если будет стабильно выступать, то на него обратят внимание. Мне нравится талант Андрея, я его еще совсем молодым помню.
"Спорт-Экспресс"
– Как относитесь к приглашению Ари?
– Человек получил паспорт РФ, заработал вызов. Какие вопросы?
– А чем заслужил? Он неоднократно критически высказывался о российском футболе…
– Я не слышал от него плохих слов и могу говорить исключительно о футболе. Так вот в игре у Ари хорошее голевое чутье, прилично действует головой. В общем, настырный нападающий, нацеленный на гол. Если приглашаем Нойштедтера, Фернандеса, Рауша, то почему не можем вызвать Ари?
Да, с ним бывает, что эмоции где-то зашкаливают, человек теряет рассудок. Правда, это свидетельствует и о том, что парень живет футболом.
– Вас не пугает, что в национальной команде уже пять натурализованных?
– Главное, чтобы в коллективе была хорошая атмосфера, и люди хотели выступать за сборную России. Мне, как болельщику, какая разница, где он родился?
– Но они же, например, не учили в школе Пушкина и Достоевского…
– Ничего, время это исправить у ребят есть. Давайте не будем смотреть в паспорт – кто сильнее, тот пусть и выходит на поле. Изначально-то паспорт делается, чтобы в премьер-лиге не попадать под лимит, а получается, что такие футболисты еще в сборную пробиваются.
– На ваш взгляд, не стоило лучше дать шанс 24-летнему Панюкову?
– Панюков – хороший мальчик, но он только-только заиграл – еще свое возьмет, не сомневайтесь. Если будет стабильно выступать, то на него обратят внимание. Мне нравится талант Андрея, я его еще совсем молодым помню.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.