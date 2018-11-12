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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: хотелось бы услышать логику выбора Кононова от руководителей "Спартака"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вызов в национальную команду нападающего "Краснодара" Ари, а также назначение на пост главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.
- Об Ари в национальной команде:
Я нормально отношусь к натурализации. Её используют все, и даже наш предстоящий соперник в лице сборной Германии представлен большим количеством темнокожих игроков, про сборную Франции вообще говорить нечего. Нет ничего зазорного в том, что и мы в свою команду привлекаем нормальных спортсменов, которые приличное время прожили в нашей стране и играют в национальном первенстве. Раздражения некоторых я не понимаю, это вполне нормальная практика.
Ари вызов в сборную заслужил. Тем более у нас проблемы с атакой: кто-то травмирован, кто-то сидит... я считаю полезным вызов Ари, которое может даже заставить кого-то задуматься о своём положении. Поведение бразильца и сомнения в его человеческих качествах? Думаю, людям, которые из-за этих догадок против Ари в сборной России, нужно почаще заглядывать в себя и свою жизнь. Человек может быть кем угодно, главное - что он показывает на поле. Луис Суарес людей на поле кусал, и ничего, играет за "Барселону" и сборную Уругвая.
Бразилец мне нравится тем, что у него есть чувство гола и постоянная жажда играть, забивать. Этих качеств мы не видим у многих игроков. По желанию и настрою Дзюба и Ари - два образцовых спортсмена. Если Ари будет регулярно играть в клубе и забивать - так же регулярно будет вызываться в сборную. Всё должно зависеть от спортивных показателей. Ари не очень быстрый, но он быстро принимает решение, он может реализовать то, что наши игроки обычно не реализуют. Серьёзный возраст? Слушайте, Мальдини в 42, по-моему, закончил...
- О Кононове в "Спартаке":
Наверное, у того кто принимал это решение есть какие-то мысли по этому поводу. Жалко, что этими мыслями их авторы не делятся прилюдно, чтобы хотя бы логику принятия решения понять. На мой взгляд, странным выглядит приглашение тренера, предыдущая команда которого плетётся на 11-м месте с 4 победами в активе... мне логика этого назначения непонятная.
Если они бы хотели принять какое-то нестандартное решение, то логичней было бы взять Дмитрия Парфёнова, он хотя бы спартаковец, его "Урал" располагается в таблице выше "Арсенала", он в прошлом году похоронил "Спартак" в Кубке с "Тосно", которое потом вообще развалилось. Да и в целом, если идти по таблице вверх, начиная от "Арсенала", то по любому из тренеров этих команд ещё можно было бы говорить, но в данном случае говорить же вообще не о чем. Поэтому хотелось бы услышать логику выбора Кононова от руководителей "Спартака".
- Об Ари в национальной команде:
Я нормально отношусь к натурализации. Её используют все, и даже наш предстоящий соперник в лице сборной Германии представлен большим количеством темнокожих игроков, про сборную Франции вообще говорить нечего. Нет ничего зазорного в том, что и мы в свою команду привлекаем нормальных спортсменов, которые приличное время прожили в нашей стране и играют в национальном первенстве. Раздражения некоторых я не понимаю, это вполне нормальная практика.
Ари вызов в сборную заслужил. Тем более у нас проблемы с атакой: кто-то травмирован, кто-то сидит... я считаю полезным вызов Ари, которое может даже заставить кого-то задуматься о своём положении. Поведение бразильца и сомнения в его человеческих качествах? Думаю, людям, которые из-за этих догадок против Ари в сборной России, нужно почаще заглядывать в себя и свою жизнь. Человек может быть кем угодно, главное - что он показывает на поле. Луис Суарес людей на поле кусал, и ничего, играет за "Барселону" и сборную Уругвая.
Бразилец мне нравится тем, что у него есть чувство гола и постоянная жажда играть, забивать. Этих качеств мы не видим у многих игроков. По желанию и настрою Дзюба и Ари - два образцовых спортсмена. Если Ари будет регулярно играть в клубе и забивать - так же регулярно будет вызываться в сборную. Всё должно зависеть от спортивных показателей. Ари не очень быстрый, но он быстро принимает решение, он может реализовать то, что наши игроки обычно не реализуют. Серьёзный возраст? Слушайте, Мальдини в 42, по-моему, закончил...
- О Кононове в "Спартаке":
Наверное, у того кто принимал это решение есть какие-то мысли по этому поводу. Жалко, что этими мыслями их авторы не делятся прилюдно, чтобы хотя бы логику принятия решения понять. На мой взгляд, странным выглядит приглашение тренера, предыдущая команда которого плетётся на 11-м месте с 4 победами в активе... мне логика этого назначения непонятная.
Если они бы хотели принять какое-то нестандартное решение, то логичней было бы взять Дмитрия Парфёнова, он хотя бы спартаковец, его "Урал" располагается в таблице выше "Арсенала", он в прошлом году похоронил "Спартак" в Кубке с "Тосно", которое потом вообще развалилось. Да и в целом, если идти по таблице вверх, начиная от "Арсенала", то по любому из тренеров этих команд ещё можно было бы говорить, но в данном случае говорить же вообще не о чем. Поэтому хотелось бы услышать логику выбора Кононова от руководителей "Спартака".
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