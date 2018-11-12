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Андрей Червиченко: хотелось бы услышать логику выбора Кононова от руководителей "Спартака"

Андрей Червиченко: хотелось бы услышать логику выбора Кононова от руководителей "Спартака" Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вызов в национальную команду нападающего "Краснодара" Ари, а также назначение на пост главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.

- Об Ари в национальной команде:

Я нормально отношусь к натурализации. Её используют все, и даже наш предстоящий соперник в лице сборной Германии представлен большим количеством темнокожих игроков, про сборную Франции вообще говорить нечего. Нет ничего зазорного в том, что и мы в свою команду привлекаем нормальных спортсменов, которые приличное время прожили в нашей стране и играют в национальном первенстве. Раздражения некоторых я не понимаю, это вполне нормальная практика.

Ари вызов в сборную заслужил. Тем более у нас проблемы с атакой: кто-то травмирован, кто-то сидит... я считаю полезным вызов Ари, которое может даже заставить кого-то задуматься о своём положении. Поведение бразильца и сомнения в его человеческих качествах? Думаю, людям, которые из-за этих догадок против Ари в сборной России, нужно почаще заглядывать в себя и свою жизнь. Человек может быть кем угодно, главное - что он показывает на поле. Луис Суарес людей на поле кусал, и ничего, играет за "Барселону" и сборную Уругвая.

Бразилец мне нравится тем, что у него есть чувство гола и постоянная жажда играть, забивать. Этих качеств мы не видим у многих игроков. По желанию и настрою Дзюба и Ари - два образцовых спортсмена. Если Ари будет регулярно играть в клубе и забивать - так же регулярно будет вызываться в сборную. Всё должно зависеть от спортивных показателей. Ари не очень быстрый, но он быстро принимает решение, он может реализовать то, что наши игроки обычно не реализуют. Серьёзный возраст? Слушайте, Мальдини в 42, по-моему, закончил...

- О Кононове в "Спартаке":

Наверное, у того кто принимал это решение есть какие-то мысли по этому поводу. Жалко, что этими мыслями их авторы не делятся прилюдно, чтобы хотя бы логику принятия решения понять. На мой взгляд, странным выглядит приглашение тренера, предыдущая команда которого плетётся на 11-м месте с 4 победами в активе... мне логика этого назначения непонятная.

Если они бы хотели принять какое-то нестандартное решение, то логичней было бы взять Дмитрия Парфёнова, он хотя бы спартаковец, его "Урал" располагается в таблице выше "Арсенала", он в прошлом году похоронил "Спартак" в Кубке с "Тосно", которое потом вообще развалилось. Да и в целом, если идти по таблице вверх, начиная от "Арсенала", то по любому из тренеров этих команд ещё можно было бы говорить, но в данном случае говорить же вообще не о чем. Поэтому хотелось бы услышать логику выбора Кононова от руководителей "Спартака".
Теги: Червиченко Кононов Спартак Ари
Сегодня, 17:01
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#18  Конек   (Сегодня, 19:21)
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Цитата: SPV 77
Цитата: P. Holmberg
Единственный, кто согласился прийти без гарантий, без внятной трансферной политики и кто готов по весне получать потоки гавна вслед, после увольнения.


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у Гинера это стандартная практика по тренерам, ничего как то трепещитесь

по-свински и со скандалами из ЦСКА при Гинере ни одного тренера не уволили
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#17  Frankenstein   (Сегодня, 19:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
И я.

слушай сказки Миллера и Семачка
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#16  Blessing  Спб (Сегодня, 19:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: челсик
Я бы тоже хотел услышать Федуна

И я.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#15  Frankenstein   (Сегодня, 19:06)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Раз у червяка так жопа горит, значит не все так плохо
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#14  челсик  Россия (Сегодня, 18:44)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы тоже хотел услышать Федуна
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
#13  SPV 77  Брянск (Сегодня, 18:42)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
А логики в назначении Карреры было ну просто пиз..ц как много, тут не угадаешь, очень много нюансов должно сложится в пазл
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#12  Брюзга  Рязань (Сегодня, 18:40)
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в данном случае говорить же вообще не о чем.

Не поспоришь.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#11  SPV 77  Брянск (Сегодня, 18:40)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Единственный, кто согласился прийти без гарантий, без внятной трансферной политики и кто готов по весне получать потоки гавна вслед, после увольнения.


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у Гинера это стандартная практика по тренерам, ничего как то трепещитесь
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#10  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:22)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: P. Holmberg
Единственный, кто согласился прийти без гарантий, без внятной трансферной политики и кто готов по весне получать потоки гавна вслед, после увольнения.

smile Думаешь.до весны продержится?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#9  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 18:06)
  • +2
  •  (6)

Единственный, кто согласился прийти без гарантий, без внятной трансферной политики и кто готов по весне получать потоки гавна вслед, после увольнения.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#8  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:59)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Серега С.С.
Вот кому, но Червю ни кто не чего не должен объяснять.

flushed А почему бы и нет? Андрей Владимирович очень здраво рассуждает и насчет Ари и насчет приглашения Кононова,-все логично и аргументированно изложил.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#7  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:46)
  • +2
  •  (8)

логичней было бы взять Дмитрия Парфёнова,
в Урале он пока не так впечатляет как в Тосно..
он хотя бы спартаковец
проходили уже..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 17:40)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ага, ща Федун все дела бросит и давай Червю рассказывать о логике. Сиди, пыхти и думай.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Конек   (Сегодня, 17:34)
  • -5
  •  (7)
online

воровать чужого тренера посреди сезона-неэтично smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 17:24)
  • 0
  •  (4)

Единственный,кто был свободен и согласился с условиями

Серега С.С.,
Он свое дело сделал ,теперь п .т
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 17:14)
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вроде мудрый человек, а ищет какую-то логику в действиях свиней.

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
ты, мyдак толстожопый, объясни логику выбора Чернышова, когда убирал Романцева взявшего кубок!

Я объясню, Романцев установил антирекорд в Лиге чемпионов на все времена, 1-18, и посчитал, что его уже никто никогда не побьёт, и смысла держать этого дорогого рекордсмена не выгодно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 17:05)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
ты, мyдак толстожопый, объясни логику выбора Чернышова, когда убирал Романцева взявшего кубок!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  Серега С.С.   (Сегодня, 17:02)
  • +1
  •  (9)
online

Вот кому, но Червю ни кто не чего не должен объяснять.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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