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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Мостовой - о натурализации Ари: давайте натурализуем 10 человек и они будут играть за сборную России
Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вызов в национальную команду нападающего "Краснодара" Ари, а также назначение на пост главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.
- Об Ари и натурализации легионеров:
Я всегда высказывался против натурализации. Причины просты: у нас величайшая, огромная страна, и представлять её на международной арене должны люди, ну у которых корни российские хотя бы есть. Тот же Роман Нойштедтер, например, или Денис Черышев. Менталитет у них, возможно, другой, но отношение к России они имеют.
Ари всегда мне нравился как нападающий, ещё со времён выступлений за "Спартак". Сейчас он в хорошей форме, неплохо играет за "Краснодар" и получает удовольствие от игры. Да тот же Марио Фернандес один из лучших защитников национального чемпионата, на Мундиале-2018 принёс огромную пользу сборной. Но своих тогда мы зачем вообще тренируем? Давайте натурализуем 10 человек и они будут играть за сборную России.
- О том, кого стоило вызвать в сборную вместо травмированного Артёма Дзюбы:
Перед чемпионатом мира у нас выбор был тоже небольшой, однако появились же новые игроки, которые в итоге неплохо себя проявили. Выбор есть всегда, другое дело - у всех разные взгляды на футбол. У главного тренера сборной один взгляд, у кого-то другого - иной взгляд.
Я понимаю, что кто-то травмирован, кто-то сидит или ещё что-то, но я не поддерживаю натурализацию, ёлки-палки. Ну давайте всем дадим паспорта: Вандерсону из "Краснодара", неплохо играет сейчас. В ЦСКА много иностранцев, причём и молодых, давайте им на перспективу дадим паспорта. За "Зенит" много легионеров выступают... Это всё шутки, но... а потом другие говорят о том, что спорт в стране не развивается. Хотя в России полей больше, чем в Испании, в которой я прожил 10 лет. У нас условия такие, какие есть далеко не во всей Испании... и ребят у нас много перспективных и хороших, их нужно выводить на необходимый уровень.
- О Кононове в "Спартаке":
Нейтрально отношусь к этому назначению. "Спартак" - один из лучших клубов России, на работу в который выстроилась целая очередь из специалистов. Выбрали Кононова, значит, нужно это принять и смотреть что произойдёт. Получится - будут кричать "ура". Вспоминаем того же Карреру, которого два года назад ещё никто не знал, он пришёл в клуб непонятно на какую позицию, в итоге возглавил команду, стал с ней чемпионом, и вот недавно его провожали из России как героя.
- Об Ари и натурализации легионеров:
Я всегда высказывался против натурализации. Причины просты: у нас величайшая, огромная страна, и представлять её на международной арене должны люди, ну у которых корни российские хотя бы есть. Тот же Роман Нойштедтер, например, или Денис Черышев. Менталитет у них, возможно, другой, но отношение к России они имеют.
Ари всегда мне нравился как нападающий, ещё со времён выступлений за "Спартак". Сейчас он в хорошей форме, неплохо играет за "Краснодар" и получает удовольствие от игры. Да тот же Марио Фернандес один из лучших защитников национального чемпионата, на Мундиале-2018 принёс огромную пользу сборной. Но своих тогда мы зачем вообще тренируем? Давайте натурализуем 10 человек и они будут играть за сборную России.
- О том, кого стоило вызвать в сборную вместо травмированного Артёма Дзюбы:
Перед чемпионатом мира у нас выбор был тоже небольшой, однако появились же новые игроки, которые в итоге неплохо себя проявили. Выбор есть всегда, другое дело - у всех разные взгляды на футбол. У главного тренера сборной один взгляд, у кого-то другого - иной взгляд.
Я понимаю, что кто-то травмирован, кто-то сидит или ещё что-то, но я не поддерживаю натурализацию, ёлки-палки. Ну давайте всем дадим паспорта: Вандерсону из "Краснодара", неплохо играет сейчас. В ЦСКА много иностранцев, причём и молодых, давайте им на перспективу дадим паспорта. За "Зенит" много легионеров выступают... Это всё шутки, но... а потом другие говорят о том, что спорт в стране не развивается. Хотя в России полей больше, чем в Испании, в которой я прожил 10 лет. У нас условия такие, какие есть далеко не во всей Испании... и ребят у нас много перспективных и хороших, их нужно выводить на необходимый уровень.
- О Кононове в "Спартаке":
Нейтрально отношусь к этому назначению. "Спартак" - один из лучших клубов России, на работу в который выстроилась целая очередь из специалистов. Выбрали Кононова, значит, нужно это принять и смотреть что произойдёт. Получится - будут кричать "ура". Вспоминаем того же Карреру, которого два года назад ещё никто не знал, он пришёл в клуб непонятно на какую позицию, в итоге возглавил команду, стал с ней чемпионом, и вот недавно его провожали из России как героя.
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