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Александр Мостовой - о натурализации Ари: давайте натурализуем 10 человек и они будут играть за сборную России

Александр Мостовой - о натурализации Ари: давайте натурализуем 10 человек и они будут играть за сборную России Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вызов в национальную команду нападающего "Краснодара" Ари, а также назначение на пост главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.

- Об Ари и натурализации легионеров:

Я всегда высказывался против натурализации. Причины просты: у нас величайшая, огромная страна, и представлять её на международной арене должны люди, ну у которых корни российские хотя бы есть. Тот же Роман Нойштедтер, например, или Денис Черышев. Менталитет у них, возможно, другой, но отношение к России они имеют.

Ари всегда мне нравился как нападающий, ещё со времён выступлений за "Спартак". Сейчас он в хорошей форме, неплохо играет за "Краснодар" и получает удовольствие от игры. Да тот же Марио Фернандес один из лучших защитников национального чемпионата, на Мундиале-2018 принёс огромную пользу сборной. Но своих тогда мы зачем вообще тренируем? Давайте натурализуем 10 человек и они будут играть за сборную России.

- О том, кого стоило вызвать в сборную вместо травмированного Артёма Дзюбы:

Перед чемпионатом мира у нас выбор был тоже небольшой, однако появились же новые игроки, которые в итоге неплохо себя проявили. Выбор есть всегда, другое дело - у всех разные взгляды на футбол. У главного тренера сборной один взгляд, у кого-то другого - иной взгляд.

Я понимаю, что кто-то травмирован, кто-то сидит или ещё что-то, но я не поддерживаю натурализацию, ёлки-палки. Ну давайте всем дадим паспорта: Вандерсону из "Краснодара", неплохо играет сейчас. В ЦСКА много иностранцев, причём и молодых, давайте им на перспективу дадим паспорта. За "Зенит" много легионеров выступают... Это всё шутки, но... а потом другие говорят о том, что спорт в стране не развивается. Хотя в России полей больше, чем в Испании, в которой я прожил 10 лет. У нас условия такие, какие есть далеко не во всей Испании... и ребят у нас много перспективных и хороших, их нужно выводить на необходимый уровень.

- О Кононове в "Спартаке":

Нейтрально отношусь к этому назначению. "Спартак" - один из лучших клубов России, на работу в который выстроилась целая очередь из специалистов. Выбрали Кононова, значит, нужно это принять и смотреть что произойдёт. Получится - будут кричать "ура". Вспоминаем того же Карреру, которого два года назад ещё никто не знал, он пришёл в клуб непонятно на какую позицию, в итоге возглавил команду, стал с ней чемпионом, и вот недавно его провожали из России как героя.
Теги: Мостовой Ари Сборная России Кононов Спартак
Сегодня, 17:05
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#11  Frankenstein   (Сегодня, 19:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если у нас одни никчемышные Головины,то что поделать?Пусть лучше 10 легионеров играют
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#10  Barmaley   (Сегодня, 19:00)
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Цитата: Санитар для Кутарбы
За сборную должны играть лучшие,а Ари на данный момент лучший. За чемпиона мира Францию играли в финале семь негров,один еврей и три француза. Неужели кто-либо отказался бы от услуг Мбапе,если бы тот был гражданином России и изъявил бы желание играть за сборную? Пусть играет хоть десять негров,если они граждане России-это все лучше распиаренного расписного мажора,сравнившего себя с Майклом Джорданом..

Не путайте куй с пальцем. Мбаппе - француз от рожденя. Ему нкто гражданства франци не давал.К тому же у них Евросоюз вроде как.

Цитата: Realist2000
Цитата: Lana Del Andrey
Если они все как Фернандес будут биться за мою страну, то с удовольствием.

А ты для начала скажи - хоть кто-то из натурализованных отказался от другого гражданства? Нет! У всех двойное. И руководит ими желание хоть за какую-то сборную поиграть.Закончат играть и свалят ДОМОЙ...

В зимнюю паузу Фернандес свалт в Испанию. Но грать будет за сборную. А реально у Черчесова одни легионеры в команде. Тот же Антон Швец в спан с молодых лет играл Черышев.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#9  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:34)
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Болеет за:
«Динамо К»
За сборную должны играть лучшие,а Ари на данный момент лучший. За чемпиона мира Францию играли в финале семь негров,один еврей и три француза. Неужели кто-либо отказался бы от услуг Мбапе,если бы тот был гражданином России и изъявил бы желание играть за сборную? Пусть играет хоть десять негров,если они граждане России-это все лучше распиаренного расписного мажора,сравнившего себя с Майклом Джорданом..
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#8  Rasmuz   (Сегодня, 18:27)
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online

Проанализировать фискальную и квазифискальную нагрузку на население поручил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит, по отраслям и по регионам. Надо понимать, что реально там происходит, не на бумажках, а в реальной жизни, - сказал Путин. И, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Медведеву, добавил: - Дмитрий Анатольевич, посмотрите, с коллегами поговорите на этот счет". А то, на футбол меньше стали ходить.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#7  pivas   (Сегодня, 18:13)
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Цитата: Lana Del Andrey
Если они все как Фернандес будут биться за мою страну, то с удовольствием.

А почему за мою страну должны биться иностранцы ?
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
#6  студия дускай   (Сегодня, 18:12)
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так мы до натурализации путина дойдем))
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 18:05)
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Цитата: Lana Del Andrey
Если они все как Фернандес будут биться за мою страну, то с удовольствием.

А ты для начала скажи - хоть кто-то из натурализованных отказался от другого гражданства? Нет! У всех двойное. И руководит ими желание хоть за какую-то сборную поиграть.Закончат играть и свалят ДОМОЙ...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  suvirinimas   (Сегодня, 18:05)
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Мостовой как был глупцом так им и останется. Если не ставить больших задач, то конечно можно играть и своими неумеющими играть в футбол. Как это делают Люксембург, Лихтенштейн и им подобным. Всем давно известно что русские игроки в футбол играть не умеют. А если хочешь расчитывать на большее, то надо укрепляться за счет натурализованных игроков как это делают во всем мире.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#3  Antip7   (Сегодня, 17:38)
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Цитата: Мганга любит футбол
Менталитет у них, возможно

чего он несет менталитет ыы какой у русских менталитет.это он про 500летнее рабство чтоли сомнительное отличие для идентичности хотя там еще лет 70 красножопого равноправия после что собсна невелико в сравнении
или он про гордость и авторство водки и боярышника с лаптями и бабалайкой ну итыде тоже таксе.хотя возможно он про братсво народов нашей страны мыже братья все и все одинаковы и менталитет чичена как у русского и якута ииии
епта лепят штампы совковй писанины а ари да нигер не брат даже не двоюродный ща ари гол забьет и менталитет у него как у мастового станет ыы

По себе не суди, не все русские такие
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#2  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 17:18)
  • -4
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Менталитет у них, возможно

чего он несет менталитет ыы какой у русских менталитет.это он про 500летнее рабство чтоли сомнительное отличие для идентичности хотя там еще лет 70 красножопого равноправия после что собсна невелико в сравнении
или он про гордость и авторство водки и боярышника с лаптями и бабалайкой ну итыде тоже таксе.хотя возможно он про братсво народов нашей страны мыже братья все и все одинаковы и менталитет чичена как у русского и якута ииии
епта лепят штампы совковй писанины а ари да нигер не брат даже не двоюродный ща ари гол забьет и менталитет у него как у мастового станет ыы
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 17:06)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Если они все как Фернандес будут биться за мою страну, то с удовольствием.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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