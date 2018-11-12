Ари: очень счастлив получить вызов в сборную России. Это моя мечта (видео)

Нападающий "Краснодара" Ари дал первый комментарий после вызова в сборную России.– Вчера. Я очень счастлив. Это моя мечта. Сейчас будем работать.– Да, много. Я уже девять лет здесь.– Я уже почувствовал – атмосфера очень хорошая. Давно видел эту цель. Чувствую себя очень хорошо.– Он сказал, что надо работать серьезно. Сейчас самое важное работать и показывать себя.– Форма хорошая. Сейчас играли много матчей, я чувствую, что я в хорошей форме.