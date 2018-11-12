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Ари: очень счастлив получить вызов в сборную России. Это моя мечта (видео)

Нападающий "Краснодара" Ари дал первый комментарий после вызова в сборную России.



– Когда узнал о вызове в сборную?

– Вчера. Я очень счастлив. Это моя мечта. Сейчас будем работать.

– Много кого знаешь из состава?

– Да, много. Я уже девять лет здесь.

– Как тебя приняли?

– Я уже почувствовал – атмосфера очень хорошая. Давно видел эту цель. Чувствую себя очень хорошо.

– Что сказал Черчесов?

– Он сказал, что надо работать серьезно. Сейчас самое важное работать и показывать себя.

– Как оценишь свою форму?

– Форма хорошая. Сейчас играли много матчей, я чувствую, что я в хорошей форме.
Теги: Ари Сборная России Видео
Сегодня, 17:38
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17
(5)
#17  Лесовод  Тосно (Сегодня, 19:14)
  • -1
  •  (3)
online

скоро в сбороной одни бабуины игать будут.бррррррр


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#16  DeadGuy  Гатчина (Сегодня, 18:52)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Посмотрите на другие сборные. Франция больше половины Африки в составе и ничё. Всем можно, а мы чем хуже других?
Регистрация: 12.02.2010 [жалоба]
#15  Valar   (Сегодня, 18:50)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Футболист хороший, давно в нашей стране и на русском неплохо разговаривает, а главное всё понимает, так что вполне оправдан вызов в сборную


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#14  Makc33   (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Antip7
Цитата: ctdthysqjktym
Если бразилец хочет и может играть за нашу сборную лучше рождённых в России - пусть играет! И если, какой-то россиянин хочет и может играть лучше бразильцев за сборную страны, где много диких обезьян - я только порадуюсь за него.

Найди мне того россиянина, который не хотел бы играть за сборную? Может просто игнорируют талантливую молодежь?

Назови талантливую молодежь? Молодежь для молодежки Сборная не для экспериментов ,играть должны сильнейшие .Пусть играет
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#13  Antip7   (Сегодня, 18:23)
  • -4
  •  (4)

Цитата: ctdthysqjktym
Если бразилец хочет и может играть за нашу сборную лучше рождённых в России - пусть играет! И если, какой-то россиянин хочет и может играть лучше бразильцев за сборную страны, где много диких обезьян - я только порадуюсь за него.

Найди мне того россиянина, который не хотел бы играть за сборную? Может просто игнорируют талантливую молодежь?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#12  Makc33   (Сегодня, 18:22)
  • +4
  •  (10)

Да пусть играет,по факту он гражданин России как и все Ну если наши кривоногие только стульями махают Пусть играет ,пользы больше будет чем от наших бездарей и лентяев
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#11  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 18:21)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: diego milito 22
"Любит наш народ
разное г....но". Сергей Шнуров

Что, му*ак ?? Убедился, что он по-русски понимает и говорит ??


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#10  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:20)
  • +3
  •  (9)

Если бразилец хочет и может играть за нашу сборную лучше рождённых в России - пусть играет! И если, какой-то россиянин хочет и может играть лучше бразильцев за сборную страны, где много диких обезьян - я только порадуюсь за него.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#9  rwspartach  Россия (Сегодня, 18:11)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Подлая крыса и провокатор теперь в сборной,беда...
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#8  Кир Мяс   (Сегодня, 18:02)
  • -6
  •  (8)

Цитата: diego milito 22
С детства, как слез с пальмы.

stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#7  Босх  Россия (Сегодня, 18:01)
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Ростов»
Прекрасное решение!
Ари прекрасный игрок! Гражданство получал на общих основания.

А рад ,что Саддамыч пригласил его!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 18:01)
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
"Любит наш народ
разное г....но". Сергей Шнуров
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  Crazy Rat  Стерлитамак (Сегодня, 17:59)
  • -3
  •  (11)

Мечта каждого бразильца - играть за сборную России laughing laughing laughing
Регистрация: 23.10.2008 [жалоба]
#4  Maurizio di Mauro  Самара (Сегодня, 17:51)
  • +9
  •  (19)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Удачи Ари, покажи этим мальчикам как нужно работать)
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
#3  nofrills  Москва (Сегодня, 17:47)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Динамо» М


diego milito 22,
тебе сидя на пальме удобно писать, или ты дружка попросил
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 17:42)
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
С детства, как слез с пальмы.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 17:39)
  • -12
  •  (16)

С детства мечтал, млять, за Россию играть.

Еще кандидаты.. Магнуссон (ЦСКА), Зе Луиш (Спартак), Нету (Зенит)

и назовем это сборной РПЛ
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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