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Роман Асхабадзе: назначение Кононова очень рискованно для "Спартака"

Экс-генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых. По его словам, это очень рискованное решение.

"Я считаю, что это назначение очень рискованно для клуба. О перспективах можно судить из выше мною сказанного, но буду рад, если я ошибаюсь. Встреча с Романцевым? Тут есть нотки популизма. Еще раз повторю, к этому назначению я отношусь негативно.
Охарактеризовывать человека я не буду, потому что знаком с ним поверхностно", - цитирует Асхабадзе Sport24.
Теги: Асхабадзе Кононов Спартак
Сегодня, 18:07
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#3  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:10)
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online
Болеет за:
ЦСКА
"Спартаку"-то что? Пожует очередного смертника и выплюнет. Назначение Кононова рискованно, прежде всего, для самого Кононова. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  челсик  Россия (Сегодня, 18:43)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
пипец спартаку
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 18:19)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Игру спартака прогнозировать все равно что цены на нефть . Неблагодарное дело
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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