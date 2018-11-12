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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Роман Асхабадзе: назначение Кононова очень рискованно для "Спартака"
Экс-генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых. По его словам, это очень рискованное решение.
"Я считаю, что это назначение очень рискованно для клуба. О перспективах можно судить из выше мною сказанного, но буду рад, если я ошибаюсь. Встреча с Романцевым? Тут есть нотки популизма. Еще раз повторю, к этому назначению я отношусь негативно.
Охарактеризовывать человека я не буду, потому что знаком с ним поверхностно", - цитирует Асхабадзе Sport24.
"Я считаю, что это назначение очень рискованно для клуба. О перспективах можно судить из выше мною сказанного, но буду рад, если я ошибаюсь. Встреча с Романцевым? Тут есть нотки популизма. Еще раз повторю, к этому назначению я отношусь негативно.
Охарактеризовывать человека я не буду, потому что знаком с ним поверхностно", - цитирует Асхабадзе Sport24.
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