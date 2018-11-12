Станислав Черчесов: пожелать удачи Кононову? Нам бы кто удачи пожелал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался комментировать назначение на пост главного тренера "Спартака" Олега Кононова.– Для нас главная тема – это вот, начало сбора национальной команды. В последнее время было много "главных" тем.– Знаете, нам бы кто удачи пожелал.