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Станислав Черчесов: пожелать удачи Кононову? Нам бы кто удачи пожелал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался комментировать назначение на пост главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

– Хотел бы вам задать вопрос по главной теме дня...

– Для нас главная тема – это вот, начало сбора национальной команды. В последнее время было много "главных" тем.

– Но все-таки пожелаете удачи Кононову в "Спартаке"?

– Знаете, нам бы кто удачи пожелал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Кононов Спартак Сборная России
Сегодня, 18:16
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(4)
#8  Frankenstein   (Сегодня, 19:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
задело Стасега,пусть на кошках тренируется
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 19:03)
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online

Национальной сборной? )
У лысого черепа и кукушка от ордена крякнула видимо.
Дорожная


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 18:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Мог бы хоть сказать 1 слово,удачи ему,хмм.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  Antip7   (Сегодня, 18:24)
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Ари пожелает. Там еще есть желающие в сборной России поиграть из третьесортных чемпионатов? Приезжайте, всем паспорта раздают
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#4  RJM555   (Сегодня, 18:22)
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такое чувство что в спартаке никто не разбирается в футболе или делают назло
Регистрация: 28.02.2010 [жалоба]
#3  ythe  Ё-бург (Сегодня, 18:21)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи нам!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 18:20)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хрен тебе по всей роже.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 18:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи епт
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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