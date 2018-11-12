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Федор Кудряшов: холодно, но надо привыкать

Защитник Сборной России Федор Кудряшов высказался о погоде во время первой тренировки национальной команды в понедельник.

"Холодно, но надо привыкать. Главное, чтобы голова была в тепле", - приводит слова Кудряшова пресс-служба сборной.

Теги: Кудряшов Сборная России
Сегодня, 18:28
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#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 18:51)
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Болеет за:
ЦСКА
Как сказал Фельдмаршал Суворов "Голова в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле" А им всё голову в тёпло, да в тёплые страны побыстрей
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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