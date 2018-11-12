Станислав Черчесов: Ари вспомнил, что я – первый, кто его заметил в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду форварда "Краснодара" Ари.– Радости нам это не доставляет, но современный футбол без травм не бывает. Понятно, что не хотелось бы такого количества, но что есть, то есть. Мы ничего не можем поменять, и исходим из того, кто у нас есть в составе.– Мы вчера с ним разговаривали по телефону, сегодня разговаривали лично. И он вспомнил, что первый человек в России, который его заметил, это я. Так, на всякий случай. Следим мы друг за другом давно, но получил паспорт он только сейчас. Подчеркиваю: никто его об этом не просил, он это сам сделал. Мы же внимательно смотрим за игроком, который может играть за сборную, не важно: играет он в России или за рубежом. На этот сбор мы не планировали вызывать, не хотели делать много изменений. Но так как Артем травму получил, его надо было кем-то менять. Он здорово играет и свой шанс заслужил.