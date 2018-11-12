Вячеслав Колосков: приглашение Ари в сборную – абсолютно верное решение Черчесова

Бывший вице-президент ФИФА, почетный президент РФС Вячеслав Колосков с понимаем отнесся к решению главного тренера сборной России Станислава Черчесова пригласить в национальную команду этнического бразильца Ари из "Краснодара".– Поймите, Россия не в поддавки играет. Нас ждут товарищеский матч с Германией, и официальный – со Швецией. Не мне вам говорить, что встреча со скандинавами решает все в плане турнирных перспектив в Лиге наций. Поэтому нам нужно сейчас думать не том, что нас ждет в 2020 году, а том – как успешно решить задачи в Лиге наций. И не забывайте, что у нас травмировано полкоманды. И Черчесов сейчас думает ни о том, что его ждет завтра-послезавтра, он решает конкретную задачу, которая стоит перед ним сегодня. К тому же в команде есть молодой Чалов.– Ари давно просится в национальную команду, об этом он ни раз говорил и в СМИ. К тому же сейчас он очень эффективен на поле (семь голов и шесть передач в 11 матчах в сезоне. – Прим. ). Почему не дать ему шанс? Парень давно на виду.– Он только начал играть. Вы сами видели, что это не тот Федор, к которому все привыкли. Пусть набирает форму и возвращается в сборную команду. В общем, Черчесов принял очевидное и правильное решение.– В большом футболе такого не будет. Уже есть ряд российских футболистов на подходе к главной команде. К тому же у нас сейчас такая ситуация, что за Ари натурализованных нет, то есть реально, если захотеть, то и позвать некого.– Я хочу, чтобы все понимали, что тренеры сборной команды исходят из очевидной логики решения конкретной задачи. А той ситуации, что есть в мини-футболе не будет, не беспокойтесь.– Потому что в мини-футболе переизбыток классных игроков. А в большом футболе такой ситуации и близко нет. Все, подающие и оправдавшие надежды, уже давно заиграны за свои национальные команды. Призываю и болельщиков не беспокоиться, все делается для достижения конкретного результата.– Ни вы, ни я – не тренеры национальной сборной России. И как болельщик я размышлять не могу. Но Черчесов объяснил приглашение Гильерме тем, что в команде сложился хороший микроклимат, и ей не требуется резкого омоложения. Думаю, Черчесов держит в уме Максименко, который, к слову, тоже пускает "бабочек". Не надо ломать ему психику, а то мы рискуем потерять вратаря для сборной. Думаю, наши тренеры сегодня поступают очень мудро, решение пригласить Ари – абсолютно правильное. Давайте доверимся Черчесову и его штабу.