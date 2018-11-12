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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вячеслав Колосков: приглашение Ари в сборную – абсолютно верное решение Черчесова
Бывший вице-президент ФИФА, почетный президент РФС Вячеслав Колосков с понимаем отнесся к решению главного тренера сборной России Станислава Черчесова пригласить в национальную команду этнического бразильца Ари из "Краснодара".
– Ари уже 32 года. Какой смысл в приглашении бразильца в сборную, если у нас есть Панюков, Панченко, Смолов?
– Поймите, Россия не в поддавки играет. Нас ждут товарищеский матч с Германией, и официальный – со Швецией. Не мне вам говорить, что встреча со скандинавами решает все в плане турнирных перспектив в Лиге наций. Поэтому нам нужно сейчас думать не том, что нас ждет в 2020 году, а том – как успешно решить задачи в Лиге наций. И не забывайте, что у нас травмировано полкоманды. И Черчесов сейчас думает ни о том, что его ждет завтра-послезавтра, он решает конкретную задачу, которая стоит перед ним сегодня. К тому же в команде есть молодой Чалов.
– Тем не менее, не все болельщики рады приглашению бразильца в сборную…
– Ари давно просится в национальную команду, об этом он ни раз говорил и в СМИ. К тому же сейчас он очень эффективен на поле (семь голов и шесть передач в 11 матчах в сезоне. – Прим. ). Почему не дать ему шанс? Парень давно на виду.
– Почему в таком случае не позвать Смолова?
– Он только начал играть. Вы сами видели, что это не тот Федор, к которому все привыкли. Пусть набирает форму и возвращается в сборную команду. В общем, Черчесов принял очевидное и правильное решение.
– Вас не пугает, что в сборной 20% (Гильерме, Рауш, Нойштедтер, Фернандес, Ари) – это легионеры? Не боитесь, что российский большой футбол повторит путь мини-футбола, где в национальной команде играли сплошные пулы и сирилы.
– В большом футболе такого не будет. Уже есть ряд российских футболистов на подходе к главной команде. К тому же у нас сейчас такая ситуация, что за Ари натурализованных нет, то есть реально, если захотеть, то и позвать некого.
– То есть вам понятна логика Черчесова?
– Я хочу, чтобы все понимали, что тренеры сборной команды исходят из очевидной логики решения конкретной задачи. А той ситуации, что есть в мини-футболе не будет, не беспокойтесь.
– Почему?
– Потому что в мини-футболе переизбыток классных игроков. А в большом футболе такой ситуации и близко нет. Все, подающие и оправдавшие надежды, уже давно заиграны за свои национальные команды. Призываю и болельщиков не беспокоиться, все делается для достижения конкретного результата.
– Вы понимаете логику в приглашении Гильерме, который провалил игру с "Локо" в Лиге чемпионов и пропустил три гола? Есть же молодой Максименко…
– Ни вы, ни я – не тренеры национальной сборной России. И как болельщик я размышлять не могу. Но Черчесов объяснил приглашение Гильерме тем, что в команде сложился хороший микроклимат, и ей не требуется резкого омоложения. Думаю, Черчесов держит в уме Максименко, который, к слову, тоже пускает "бабочек". Не надо ломать ему психику, а то мы рискуем потерять вратаря для сборной. Думаю, наши тренеры сегодня поступают очень мудро, решение пригласить Ари – абсолютно правильное. Давайте доверимся Черчесову и его штабу.
"Спорт-Экспресс"
– Ари уже 32 года. Какой смысл в приглашении бразильца в сборную, если у нас есть Панюков, Панченко, Смолов?
– Поймите, Россия не в поддавки играет. Нас ждут товарищеский матч с Германией, и официальный – со Швецией. Не мне вам говорить, что встреча со скандинавами решает все в плане турнирных перспектив в Лиге наций. Поэтому нам нужно сейчас думать не том, что нас ждет в 2020 году, а том – как успешно решить задачи в Лиге наций. И не забывайте, что у нас травмировано полкоманды. И Черчесов сейчас думает ни о том, что его ждет завтра-послезавтра, он решает конкретную задачу, которая стоит перед ним сегодня. К тому же в команде есть молодой Чалов.
– Тем не менее, не все болельщики рады приглашению бразильца в сборную…
– Ари давно просится в национальную команду, об этом он ни раз говорил и в СМИ. К тому же сейчас он очень эффективен на поле (семь голов и шесть передач в 11 матчах в сезоне. – Прим. ). Почему не дать ему шанс? Парень давно на виду.
– Почему в таком случае не позвать Смолова?
– Он только начал играть. Вы сами видели, что это не тот Федор, к которому все привыкли. Пусть набирает форму и возвращается в сборную команду. В общем, Черчесов принял очевидное и правильное решение.
– Вас не пугает, что в сборной 20% (Гильерме, Рауш, Нойштедтер, Фернандес, Ари) – это легионеры? Не боитесь, что российский большой футбол повторит путь мини-футбола, где в национальной команде играли сплошные пулы и сирилы.
– В большом футболе такого не будет. Уже есть ряд российских футболистов на подходе к главной команде. К тому же у нас сейчас такая ситуация, что за Ари натурализованных нет, то есть реально, если захотеть, то и позвать некого.
– То есть вам понятна логика Черчесова?
– Я хочу, чтобы все понимали, что тренеры сборной команды исходят из очевидной логики решения конкретной задачи. А той ситуации, что есть в мини-футболе не будет, не беспокойтесь.
– Почему?
– Потому что в мини-футболе переизбыток классных игроков. А в большом футболе такой ситуации и близко нет. Все, подающие и оправдавшие надежды, уже давно заиграны за свои национальные команды. Призываю и болельщиков не беспокоиться, все делается для достижения конкретного результата.
– Вы понимаете логику в приглашении Гильерме, который провалил игру с "Локо" в Лиге чемпионов и пропустил три гола? Есть же молодой Максименко…
– Ни вы, ни я – не тренеры национальной сборной России. И как болельщик я размышлять не могу. Но Черчесов объяснил приглашение Гильерме тем, что в команде сложился хороший микроклимат, и ей не требуется резкого омоложения. Думаю, Черчесов держит в уме Максименко, который, к слову, тоже пускает "бабочек". Не надо ломать ему психику, а то мы рискуем потерять вратаря для сборной. Думаю, наши тренеры сегодня поступают очень мудро, решение пригласить Ари – абсолютно правильное. Давайте доверимся Черчесову и его штабу.
"Спорт-Экспресс"
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