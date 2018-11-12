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Черчесов - о Петрове и Зобнине: ни одного нездорового человека на поле мы не выпускаем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии Сергея Петрова, Романа Зобнина, Федора Кудряшова и Георгия Джикии. Также он ответил на вопрос, будут ли довызываться в сборную другие игроки.

– Как быстро могут восстановиться Петров и Зобнин?

– И этих двоих, и Джикию с Кудряшовым мы проверили. Ни одного нездорового человека на поле мы не выпускаем. Сегодня они пробежались, посмотрим завтра их динамику. Все-таки вчера был тур, и на следующий день у многих болячки есть. Будем смотреть динамику. У нас есть несколько дней перед матчем с немцами. Дзюба сегодня приезжал, потом уехал. Он несколько дней будет здесь лечиться, посмотрим динамику его восстановления.

– Если Зобнин и Петров не смогут помочь сборной, будете кого-то довызывать?

– Повторюсь, мы это делаем в рабочем режиме. Посмотрим, что врачи скажут. У Петрова ничего нет, но у них вчера была игра, и сегодняшняя тренировка ему бы на пользу не пошла.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Петров Зобнин
Сегодня, 20:06
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