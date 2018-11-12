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Вадим Шаблий: Кононов давно заслужил возглавить топ-клуб

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал назначение Олега Кононова на должность главного тренера "Спартака".

"Олег Кононов давно заслужил возглавить топ-клуб, заслужил своей работой и своим профессиональным отношением к делу. Кононов – тренер-максималист. Он – человек, который умеет управлять амбициями команды, знает как добиваться поставленных задач и любит дело, которым занимается. У руля "Спартака" всегда были только сильнейшие тренеры", - написал Шаблий в инстаграме.
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 20:15
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#2  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 20:53)
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online
Болеет за:
ЦСКА
А чем он это заслужил,он что-то с кем-то выиграл?????
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 20:26)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Это не агент,а дурик какой-то.Кононов уже когда-то был у руля топ-клуба-Краснодара,и ничего не смог с ним добиться.А сейчас он перешел в клуб-середняк,о который привычно вытирают ноги как в Европе,так и в России .
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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