Вадим Шаблий: Кононов давно заслужил возглавить топ-клуб

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал назначение Олега Кононова на должность главного тренера "Спартака"."Олег Кононов давно заслужил возглавить топ-клуб, заслужил своей работой и своим профессиональным отношением к делу. Кононов – тренер-максималист. Он – человек, который умеет управлять амбициями команды, знает как добиваться поставленных задач и любит дело, которым занимается. У руля "Спартака" всегда были только сильнейшие тренеры", - написал Шаблий в инстаграме.