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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Руслан Нигматуллин: Кононов? Неоднозначный выбор "Спартака"
Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу назначения Олега Кононова на пост главного тренера столичного клуба.
Сегодня 52-летний специалист подписал контракт со "Спартаком", рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Он сменил Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Арсенала" (2:3). Команду покинул и Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера до прихода Кононова.
"Хорошо или плохо назначение Кононова? Об этом можно будет судить только по окончании сезона. Честно говорят, выбор в пользу Олега Георгиевича неоднозначный. Ведь бывает как: ты ставишь Гвардьолу и знаешь, что он на сто процентов даст результат через год-два. Здесь же "Спартак" подписал контракт на полтора сезона, то есть клуб не уверен в своем решении. Ну а что? Вдруг получится. Важно, насколько тренеру удастся наладить атмосферу в команде. Хорошие исполнители у "Спартака" есть, а команды нет. Коллектив развалился – нет результата. Насколько интеллигентный стиль Кононова подойдет "Спартаку" – вот в чем вопрос", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
Сегодня 52-летний специалист подписал контракт со "Спартаком", рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Он сменил Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Арсенала" (2:3). Команду покинул и Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера до прихода Кононова.
"Хорошо или плохо назначение Кононова? Об этом можно будет судить только по окончании сезона. Честно говорят, выбор в пользу Олега Георгиевича неоднозначный. Ведь бывает как: ты ставишь Гвардьолу и знаешь, что он на сто процентов даст результат через год-два. Здесь же "Спартак" подписал контракт на полтора сезона, то есть клуб не уверен в своем решении. Ну а что? Вдруг получится. Важно, насколько тренеру удастся наладить атмосферу в команде. Хорошие исполнители у "Спартака" есть, а команды нет. Коллектив развалился – нет результата. Насколько интеллигентный стиль Кононова подойдет "Спартаку" – вот в чем вопрос", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
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