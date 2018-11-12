Станислав Черчесов: Дзюба будет восстанавливаться в Новогорске

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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– Как происходит процесс ротации игроков, когда кто-то выбывает из-за травмы?
– Мы внимательно смотрим за всеми, и выбираем в состав людей из списка кандидатов. Мы знаем, что если что-то вдруг происходит, кто-то за ним идет. В этот раз побольше травм, чем обидно. Мы этого не ждали. Жаль Ахметова, который получил вызов, но получил травму. Мы к травмам относимся по-рабочему. Неприятность, но это рабочая неприятность.
– Как обстоит дело с вратарями?
– Они приехали сегодня, будем смотреть, в каком каждый из них состоянии. Можно быть основным, но не попасть в стартовый состав. За эти два годы мы вообще не дергаемся, планомерно смотрим на ситуацию и делаем выводы.
"Спорт-Экспресс"
– Как происходит процесс ротации игроков, когда кто-то выбывает из-за травмы?
– Мы внимательно смотрим за всеми, и выбираем в состав людей из списка кандидатов. Мы знаем, что если что-то вдруг происходит, кто-то за ним идет. В этот раз побольше травм, чем обидно. Мы этого не ждали. Жаль Ахметова, который получил вызов, но получил травму. Мы к травмам относимся по-рабочему. Неприятность, но это рабочая неприятность.
– Как обстоит дело с вратарями?
– Они приехали сегодня, будем смотреть, в каком каждый из них состоянии. Можно быть основным, но не попасть в стартовый состав. За эти два годы мы вообще не дергаемся, планомерно смотрим на ситуацию и делаем выводы.
"Спорт-Экспресс"
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