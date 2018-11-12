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Станислав Черчесов: Дзюба будет восстанавливаться в Новогорске

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о восстановлении форварда команды и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, усугубившего травму колена в игре 14-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– Как происходит процесс ротации игроков, когда кто-то выбывает из-за травмы?

– Мы внимательно смотрим за всеми, и выбираем в состав людей из списка кандидатов. Мы знаем, что если что-то вдруг происходит, кто-то за ним идет. В этот раз побольше травм, чем обидно. Мы этого не ждали. Жаль Ахметова, который получил вызов, но получил травму. Мы к травмам относимся по-рабочему. Неприятность, но это рабочая неприятность.

– Как обстоит дело с вратарями?

– Они приехали сегодня, будем смотреть, в каком каждый из них состоянии. Можно быть основным, но не попасть в стартовый состав. За эти два годы мы вообще не дергаемся, планомерно смотрим на ситуацию и делаем выводы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:34
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