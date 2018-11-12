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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Кечинов: Глушаков не мог разучиться играть за один сезон
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков не мог разучиться играть за один сезон, он не может быть плохим футболистом, считает шестикратный чемпион России в составе "красно-белых" Валерий Кечинов.
В сентябре по решению на тот момент главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от занятий с основной командой. 22 октября Каррера был освобожден от должности главного тренера, исполняющим обязанности стал Рауль Рианчо. После ухода итальянского тренера Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основным составом.
"Денис Глушаков не может быть плохим футболистом. В чемпионский сезон он был одним из лучших в команде. Игрок не мог разучиться играть за один сезон. В этом году у него совершенно другие обязанности на поле, чем тогда. Денис – не бомбардир, его задача разрушать атаки. Новый тренер должен решить, нужен ли ему Глушаков или нет", - цитирует Кечинова "Р-Спорт".
В сентябре по решению на тот момент главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от занятий с основной командой. 22 октября Каррера был освобожден от должности главного тренера, исполняющим обязанности стал Рауль Рианчо. После ухода итальянского тренера Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основным составом.
"Денис Глушаков не может быть плохим футболистом. В чемпионский сезон он был одним из лучших в команде. Игрок не мог разучиться играть за один сезон. В этом году у него совершенно другие обязанности на поле, чем тогда. Денис – не бомбардир, его задача разрушать атаки. Новый тренер должен решить, нужен ли ему Глушаков или нет", - цитирует Кечинова "Р-Спорт".
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