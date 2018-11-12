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Валерий Кечинов: Глушаков не мог разучиться играть за один сезон

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков не мог разучиться играть за один сезон, он не может быть плохим футболистом, считает шестикратный чемпион России в составе "красно-белых" Валерий Кечинов.

В сентябре по решению на тот момент главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от занятий с основной командой. 22 октября Каррера был освобожден от должности главного тренера, исполняющим обязанности стал Рауль Рианчо. После ухода итальянского тренера Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основным составом.

"Денис Глушаков не может быть плохим футболистом. В чемпионский сезон он был одним из лучших в команде. Игрок не мог разучиться играть за один сезон. В этом году у него совершенно другие обязанности на поле, чем тогда. Денис – не бомбардир, его задача разрушать атаки. Новый тренер должен решить, нужен ли ему Глушаков или нет", - цитирует Кечинова "Р-Спорт".
Теги: Кечинов Глушаков Спартак
Сегодня, 22:09
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#3  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:44)
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Сибирячок,
Значит, я сильно изменился, раз написал. Глушаков и Ещенко ничего (хорошего) не показали, хотя имели шанс.
P.S. И я ни разу не приветствовал слива тренеров игроками во всех предыдущих случаях.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 22:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Сравните в этом сезоне. Глушаков на поле в роли опорника - пропущен 1 гол. Глушакова нет на поле, а в роли нижнего хавбека Фернандо или кто то другой - 25 пропущено. Вот и думайте.

В обоих последних матчах Глушаков играл и Спартак не пропустил с ним на поле ни разу. Без него 5 пропущено. в роли нижнего хава Глушаков на 2 головы лучше Фернандо.

Цитата: Agasphere
Ну вот вышли Г. и Е. на поле в последнем туре -- и, мягко говоря, ничего не показали.

может хватит косить под Гришу Агасферова? Он такой вырезано-->вырезанони не написал бы никогда.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:14)
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Ну вот вышли Г. и Е. на поле в последнем туре -- и, мягко говоря, ничего не показали. Может, пусть у Кононова теперь болит голова: кто разучился, а кто еще умеет? flushed
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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