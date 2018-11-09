Красота футбола. Каких девушек вы могли встретить на стадионах в 14-м туре

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...Я не знаю, что мне делать, но я хочу стоять здесь, рядом с тобой.Столько, сколько хватит моих сил.С победой ??? #Aksenova #fitnessbikini #fitnessmodel #elitecoach #beauty #sexybody #motivation #AKSFIT #schoolfitness #work #tiger #mood #happy #АрсеналТула #АрсеналАнжи #14тур
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Это была славная охота! ?? стоило посетить стадион, как тут же раскопытились на победу, ага! ? @chal_f9 @niksivlasic_ и @arnor.sigurdsson spasibo??! Одно пугает, что скоро матчи сборных, а сейчас, по сути дела, сборная России- это какая- то сборная больничной палаты. ? будем соперников забрасывать костылями, пластырями, бинтами и Чаловым. ?Парни, поправляйтесь! Ps: Пока проект по гонкам в работе, было крайне полезно отвлечься на футбол... #цсказенит #ЦСКА #ЦВБП #Вэбарена #футбол #football
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