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Красота футбола. Каких девушек вы могли встретить на стадионах в 14-м туре

На российские стадионы пришли морозы, но болельщики продолжают ходить на футбол. Красивые девушки - не исключение. На этих выходных вновь круче всех Ростов-на-Дону. Впрочем, к этому мы уже немного привыкли...











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Это была славная охота! ?? стоило посетить стадион, как тут же раскопытились на победу, ага! ? @chal_f9 @niksivlasic_ и @arnor.sigurdsson spasibo??! Одно пугает, что скоро матчи сборных, а сейчас, по сути дела, сборная России- это какая- то сборная больничной палаты. ? будем соперников забрасывать костылями, пластырями, бинтами и Чаловым. ?Парни, поправляйтесь! Ps: Пока проект по гонкам в работе, было крайне полезно отвлечься на футбол... #цсказенит #ЦСКА #ЦВБП #Вэбарена #футбол #football

A post shared by Ksenia Kamasheva (@shesmellsofthesun) on

Теги: Ростов ЦСКА Зенит Уфа Краснодар
Сегодня, 22:13
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(3)
#7  Сыч  Вологда (Сегодня, 22:51)
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Болеет за:
«Локомотив»
УжоС!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 22:47)
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Цитата: Adam Abdulganiev
а где красота?

Кот улыбнулся и слова не сказал. Красота только в постели.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:42)
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Болеет за:
«Зенит»
И нахер тут эти ляди?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:32)
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  •  (2)
online

Б-дей рекламируем? Ну=ну! stuck_out_tongue_winking_eye

Сибирячок,
А последняя ворованную гравицапу в руках держит. Финтифлюшки, блин.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 22:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Самая первая - это просто эцилоп в жёлтых штанах.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:22)
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Болеет за:
КАМАЗ
Стараемся стать современнее, побольше инстаграмма и твитера, лиц и жоп.

Успехов на этом пути. СЭ уже опаскудился.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#1  Adam Abdulganiev   (Сегодня, 22:17)
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  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
а где красота?
Регистрация: 28.10.2015 [жалоба]
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