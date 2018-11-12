Новости партнеров

Олег Кононов: Шаблий - не мой агент, у меня агента нет

Новый главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов опроверг информацию, что его агентом является Вадим Шаблий.

"У меня нет агента. Шаблий — не мой агент. Я знаком с Шаблием, но он не мой агент", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".

Напомним, 52-летний Кононов подписал со "Спартаком" контракт до окончания сезона-2019/20. Прежним клубом специалиста был тульский "Арсенал".
Теги: Кононов
Сегодня, 22:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.