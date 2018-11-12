Олег Кононов: с Федуном общался, впечатление крайне положительное

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов сказал, что уже успел пообщаться с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.- Конечно же, общался. Впечатление – крайне положительное. Что говорил владелец? Леонид Арнольдович сам расскажет.