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Наиль Измайлов о Глушакове: реакция многих болельщиков основана на недостоверной информации

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов поделился мнением относительно поведения фанатов и полузащитника Дениса Глушакова.

"К сожалению, реакция многих болельщиков основана на недостоверной информации. Что касается Дениса Глушакова и его участия в команде, это зависит от тренерского штаба.

Задачи не меняются после изменения тренера. Сейчас до сих пор остаются теми же: Лига чемпионов и Кубок России, выйти из группы в Лиге Европы", - цитирует Измайлова "Матч ТВ".
Теги: Измайлов Глушаков Спартак
Сегодня, 00:28
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