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Орлов про Кокорина и Мамаева: один из следователей сказал мне, что они обязательно получат срок

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут получить тюремный срок.

"Сейчас все говорят, что их до 8 февраля оставляют в этой тюрьме. Четыре месяца он не тренируется. Вообще не двигается. Растренированность…С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве. Встречался с разными людьми. И даже с одним следователем. Профессионалом. Он сказал: "Нет-нет, они обязательно получат срок". Поэтому надежд мало", - сказал Орлов.

"ГСО Live"
Теги: Орлов Кокорин Мамаев
Сегодня, 00:43
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#2  yuri  спб (Сегодня, 00:46)
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Если бы кот был профессиональным следователем, то срок получил бы Орлов.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  burunduk1690  Санкт-Петербург, Россия (Сегодня, 00:45)
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Получат срок,
Ништяк, браток!


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Мы не прекращаем играть, из-за того, что стареем. Мы стареем, потому что прекращаем играть.
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