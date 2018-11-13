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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Гаджи Гаджиев: Ари в сборной? Это нормально. Куда важнее вопрос об обязательном изучении легионерами русского языка
Экс-наставник «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину высказался о приглашении Ари в сборную России
- К приглашению Ари я отношусь нормально. Это наш парень. Дерётся как русские (смеётся).
- Вы имеете в виду в рамках футбола?
- И за рамками тоже (смеётся). Вы ведь помните ситуацию в прошлом году, когда он за «Локомотив» играл?
- Черчесов хочет присмотреться? Или же есть под него тактические наработки?
- А почему нет? Он хороший форвард. А у нас что, много хороших нападающих? Плюс, Дзюба сейчас травмирован, Смолов ещё не набрал кондиции. Кого тогда в сборную приглашать? Но ведь Ари не просто принял российское гражданство – он уже очень много лет играет в России. Выступал в «Спартаке», в «Краснодаре», в «Локомотиве». Он нормальный парень. Играет в футбол хорошо.
- Как охарактеризуете его по стилю игры?
- На мой взгляд это таранный форвард, но может использоваться как универсал. В «Краснодаре» он играет на острие атаки, но периодически и классными передачами выводит своих партнёров на ударные позиции.
- Для многих важен вопрос по численности национализированных игроков. Нойштедтер, Рауш, Гильерме, Фернандес. Ари будет уже пятым
- Бразильцы ещё со времён ЦСКА при Газзаеве не только играющими, но и близкими по нам духу. И с ними нашим было легче устанавливать контакт, что со многими другими легионерами.
- Есть ли сравнимые по классу с перечисленными не национализированные игроки? Что у нас в стране учились?
- Быть может в этом списке и есть игроки, которых, можно было бы в принципе и не привлекать к сборной. Но с форвардами у нас чуть ли не всегда был дефицит. И команды что брали в свой состав форвардов из Бразилии часто добивались с ними хороших результатов. Сколько бразильцев было в ЦСКА? И они с ними выиграли Кубок УЕФА. Вопрос, конечно, не случаен. И имеет под собой почву. В национальной сборной получается немало ребят, что уже будучи профессиональными спортсменами приняли наше гражданство. Но, считаю, такие как Фернандес и Ари… Те, о которых уже и не помнишь когда к нам приехали играть – это один случай. И к подобному я отношусь спокойно. Он уже долго живёт в нашей стране. А возможно что и останется тут жить и дальше.
Если бы им просто так дали гражданство – это уже другой вариант.
- Тут же всплывает Роман Нойштедтер, но у него явные русские корни. Плюс, он говорит на русском языке.
- То, что человек говорит на русском – это на самом деле очень и очень важная вещь. И этому фактору я бы уделял гораздо большее внимание чем времени способу получения паспорта. К примеру, при подписании контракта с легионерами я бы говорил о том, что знание русского языка должно быть обязательным требованием. К примеру, чтобы через полгода-год приглашённый в страну игрок должен был хотя-бы на минимальном уровне владел русским языком. Как мне кажется это было бы правильно. И это, кстати, работает во многих странах.
Что же касается числа национализированных легионеров – ну посмотрите на сборную Франции, что выиграла Чемпионат Мира.
- Как добиться от клубов чтобы легионеры учили и пользовались русским языком? Ведь есть примеры, когда человек играет у нас уже 7-8 лет, а за ним всё ещё бегает переводчик.
- Вопрос об обязательном знании русского языка действительно важный. . И мы как тренеры его уже много раз пытались поднять. Вот только кто нас слышит? С начала 2000-ных годов, как только начали массово появляться легионеры в нашем футболе мы об этом говорили.
И ведь это нисколько не принимающие что-либо требования. А абсолютно логичные и резонные. Чтобы в контрактах обязательно прописывались условия, при которых легионер должен был выучить русский язык. Но повторюсь: кто нас слышит то?
- К приглашению Ари я отношусь нормально. Это наш парень. Дерётся как русские (смеётся).
- Вы имеете в виду в рамках футбола?
- И за рамками тоже (смеётся). Вы ведь помните ситуацию в прошлом году, когда он за «Локомотив» играл?
- Черчесов хочет присмотреться? Или же есть под него тактические наработки?
- А почему нет? Он хороший форвард. А у нас что, много хороших нападающих? Плюс, Дзюба сейчас травмирован, Смолов ещё не набрал кондиции. Кого тогда в сборную приглашать? Но ведь Ари не просто принял российское гражданство – он уже очень много лет играет в России. Выступал в «Спартаке», в «Краснодаре», в «Локомотиве». Он нормальный парень. Играет в футбол хорошо.
- Как охарактеризуете его по стилю игры?
- На мой взгляд это таранный форвард, но может использоваться как универсал. В «Краснодаре» он играет на острие атаки, но периодически и классными передачами выводит своих партнёров на ударные позиции.
- Для многих важен вопрос по численности национализированных игроков. Нойштедтер, Рауш, Гильерме, Фернандес. Ари будет уже пятым
- Бразильцы ещё со времён ЦСКА при Газзаеве не только играющими, но и близкими по нам духу. И с ними нашим было легче устанавливать контакт, что со многими другими легионерами.
- Есть ли сравнимые по классу с перечисленными не национализированные игроки? Что у нас в стране учились?
- Быть может в этом списке и есть игроки, которых, можно было бы в принципе и не привлекать к сборной. Но с форвардами у нас чуть ли не всегда был дефицит. И команды что брали в свой состав форвардов из Бразилии часто добивались с ними хороших результатов. Сколько бразильцев было в ЦСКА? И они с ними выиграли Кубок УЕФА. Вопрос, конечно, не случаен. И имеет под собой почву. В национальной сборной получается немало ребят, что уже будучи профессиональными спортсменами приняли наше гражданство. Но, считаю, такие как Фернандес и Ари… Те, о которых уже и не помнишь когда к нам приехали играть – это один случай. И к подобному я отношусь спокойно. Он уже долго живёт в нашей стране. А возможно что и останется тут жить и дальше.
Если бы им просто так дали гражданство – это уже другой вариант.
- Тут же всплывает Роман Нойштедтер, но у него явные русские корни. Плюс, он говорит на русском языке.
- То, что человек говорит на русском – это на самом деле очень и очень важная вещь. И этому фактору я бы уделял гораздо большее внимание чем времени способу получения паспорта. К примеру, при подписании контракта с легионерами я бы говорил о том, что знание русского языка должно быть обязательным требованием. К примеру, чтобы через полгода-год приглашённый в страну игрок должен был хотя-бы на минимальном уровне владел русским языком. Как мне кажется это было бы правильно. И это, кстати, работает во многих странах.
Что же касается числа национализированных легионеров – ну посмотрите на сборную Франции, что выиграла Чемпионат Мира.
- Как добиться от клубов чтобы легионеры учили и пользовались русским языком? Ведь есть примеры, когда человек играет у нас уже 7-8 лет, а за ним всё ещё бегает переводчик.
- Вопрос об обязательном знании русского языка действительно важный. . И мы как тренеры его уже много раз пытались поднять. Вот только кто нас слышит? С начала 2000-ных годов, как только начали массово появляться легионеры в нашем футболе мы об этом говорили.
И ведь это нисколько не принимающие что-либо требования. А абсолютно логичные и резонные. Чтобы в контрактах обязательно прописывались условия, при которых легионер должен был выучить русский язык. Но повторюсь: кто нас слышит то?
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