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Гаджи Гаджиев: Ари в сборной? Это нормально. Куда важнее вопрос об обязательном изучении легионерами русского языка

Гаджи Гаджиев: Ари в сборной? Это нормально. Куда важнее вопрос об обязательном изучении легионерами русского языка Экс-наставник «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину высказался о приглашении Ари в сборную России

- К приглашению Ари я отношусь нормально. Это наш парень. Дерётся как русские (смеётся).

- Вы имеете в виду в рамках футбола?

- И за рамками тоже (смеётся). Вы ведь помните ситуацию в прошлом году, когда он за «Локомотив» играл?

- Черчесов хочет присмотреться? Или же есть под него тактические наработки?

- А почему нет? Он хороший форвард. А у нас что, много хороших нападающих? Плюс, Дзюба сейчас травмирован, Смолов ещё не набрал кондиции. Кого тогда в сборную приглашать? Но ведь Ари не просто принял российское гражданство – он уже очень много лет играет в России. Выступал в «Спартаке», в «Краснодаре», в «Локомотиве». Он нормальный парень. Играет в футбол хорошо.

- Как охарактеризуете его по стилю игры?

- На мой взгляд это таранный форвард, но может использоваться как универсал. В «Краснодаре» он играет на острие атаки, но периодически и классными передачами выводит своих партнёров на ударные позиции.

- Для многих важен вопрос по численности национализированных игроков. Нойштедтер, Рауш, Гильерме, Фернандес. Ари будет уже пятым

- Бразильцы ещё со времён ЦСКА при Газзаеве не только играющими, но и близкими по нам духу. И с ними нашим было легче устанавливать контакт, что со многими другими легионерами.

- Есть ли сравнимые по классу с перечисленными не национализированные игроки? Что у нас в стране учились?

- Быть может в этом списке и есть игроки, которых, можно было бы в принципе и не привлекать к сборной. Но с форвардами у нас чуть ли не всегда был дефицит. И команды что брали в свой состав форвардов из Бразилии часто добивались с ними хороших результатов. Сколько бразильцев было в ЦСКА? И они с ними выиграли Кубок УЕФА. Вопрос, конечно, не случаен. И имеет под собой почву. В национальной сборной получается немало ребят, что уже будучи профессиональными спортсменами приняли наше гражданство. Но, считаю, такие как Фернандес и Ари… Те, о которых уже и не помнишь когда к нам приехали играть – это один случай. И к подобному я отношусь спокойно. Он уже долго живёт в нашей стране. А возможно что и останется тут жить и дальше.

Если бы им просто так дали гражданство – это уже другой вариант.

- Тут же всплывает Роман Нойштедтер, но у него явные русские корни. Плюс, он говорит на русском языке.

- То, что человек говорит на русском – это на самом деле очень и очень важная вещь. И этому фактору я бы уделял гораздо большее внимание чем времени способу получения паспорта. К примеру, при подписании контракта с легионерами я бы говорил о том, что знание русского языка должно быть обязательным требованием. К примеру, чтобы через полгода-год приглашённый в страну игрок должен был хотя-бы на минимальном уровне владел русским языком. Как мне кажется это было бы правильно. И это, кстати, работает во многих странах.

Что же касается числа национализированных легионеров – ну посмотрите на сборную Франции, что выиграла Чемпионат Мира.

- Как добиться от клубов чтобы легионеры учили и пользовались русским языком? Ведь есть примеры, когда человек играет у нас уже 7-8 лет, а за ним всё ещё бегает переводчик.

- Вопрос об обязательном знании русского языка действительно важный. . И мы как тренеры его уже много раз пытались поднять. Вот только кто нас слышит? С начала 2000-ных годов, как только начали массово появляться легионеры в нашем футболе мы об этом говорили.

И ведь это нисколько не принимающие что-либо требования. А абсолютно логичные и резонные. Чтобы в контрактах обязательно прописывались условия, при которых легионер должен был выучить русский язык. Но повторюсь: кто нас слышит то?
Теги: Ари Сборная России Гаджиев
Сегодня, 01:37
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#2  Виктор Сарков   (Сегодня, 02:17)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 13.11.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 01:39)
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Болеет за:
«Зенит»
Соберут 11 негров и назовут это сборной России. Мол, гордитесь, холопы. А те и рады стараться, будут задорно орать "Россия вперед", когда Нуну Санчес будет отдавать пас на Педро Гомеша...
Люди - идиоты.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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