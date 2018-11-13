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Вице-президент "Спартака" ответил на вопрос о будущем Романа Еременко

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов на пресс-конференции, посвященной презентации Олега Кононова в качестве главного тренера команды рассказал о перспективах полузащитника Романа Еременко. Футболист, отбывший двухлетнюю дисквалификацию, дебютировал в составе красно-белых в матче с "Енисеем" 7 октября еще при бывшем тренере Массимо Каррере. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона, но может быть расторгнут по окончании первой части чемпионата.

– Каковы перспективы Романа Еременко?

– До зимней паузы клуб может решить вопросы по условиям его контракта.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 02:40
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