Измайлов - о фото стадиона под новостью об увольнении Карреры: видимо, просто возникли технические проблемы – не нашли удачный снимок

На презентации Олега Кононова в качестве главного тренера "Спартака" вице-президент клуба Наиль Измайлов рассказал, почему под новостью об увольнении Массимо Карреры на официальном сайте красно-белых размещена фотография стадиона.– По чьему решению под новостью об увольнении Карреры на официальном сайте "Спартака" размещена фотография стадиона? И кто придумал представить Кононова роликом с аренами, где он ранее работал?– Небольшой экскурс в историю: решение об уходе Карреры было принято рано утром 22 октября, затем мне нужно было приехать в Тарасовку, объявить все. Массимо попрощался с командой, это вышло очень тепло, я пригласил его на один из домашних матчей, чтобы попрощаться с болельщиками. А фото… Видимо, просто возникли технические проблемы – не нашли удачный снимок.– Наоборот, слишком. Что касается представления Кононова, то вы слишком хорошо обо мне думаете – стараюсь работать 24 часа в сутки, но успеть абсолютно все не могу. Есть ответственные сотрудники на всех направлениях, они делают свою работу хорошо. Я так считаю.