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Игорь Дивеев: интерес лондонского "Арсенала"? Я об этом пока даже не задумываюсь

Защитник "Уфы" Игорь Дивеев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны лондонского "Арсенала".

"Если честно, я об этом пока даже не задумываюсь. Моё дело – играть, а всё остальное решает руководство. Меня это, можно сказать, не касается. Может быть, интерес существует, но я сам не знаю об этом ничего", - сказал игрок.

В сентябре агент 18-летнего игрока Олег Ерёмин заявил, что его клиент еще не готов к переезду в другой чемпионат.

Россия 24

Теги: Уфа Арсенал Дивеев
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