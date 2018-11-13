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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Дивеев: интерес лондонского "Арсенала"? Я об этом пока даже не задумываюсь
Защитник "Уфы" Игорь Дивеев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны лондонского "Арсенала".
"Если честно, я об этом пока даже не задумываюсь. Моё дело – играть, а всё остальное решает руководство. Меня это, можно сказать, не касается. Может быть, интерес существует, но я сам не знаю об этом ничего", - сказал игрок.
В сентябре агент 18-летнего игрока Олег Ерёмин заявил, что его клиент еще не готов к переезду в другой чемпионат.
Россия 24
"Если честно, я об этом пока даже не задумываюсь. Моё дело – играть, а всё остальное решает руководство. Меня это, можно сказать, не касается. Может быть, интерес существует, но я сам не знаю об этом ничего", - сказал игрок.
В сентябре агент 18-летнего игрока Олег Ерёмин заявил, что его клиент еще не готов к переезду в другой чемпионат.
Россия 24
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