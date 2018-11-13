Александр Бубнов прокомментировал назначение Олега Кононова в "Спартак"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера "Спартака""Кононов хорошо зарекомендовал себя в России. Посмотрим, как у него получится в "Спартаке". Как минимум, он поставит команде яркую игру.Кононов или Карпин? Трудно сравнивать, у обоих есть свой почерк, но мне ближе стиль Кононова, он больше похож на спартаковский. Он приходит в удачный момент, "Спартаку" предстоят четыре домашних матча подряд. Если одержит хотя бы три победы в четырёх оставшихся в 2018 году матчах РПЛ, то это будет хороший результат", — сказал Бубнова.