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Александр Бубнов прокомментировал назначение Олега Кононова в "Спартак"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера "Спартака"

"Кононов хорошо зарекомендовал себя в России. Посмотрим, как у него получится в "Спартаке". Как минимум, он поставит команде яркую игру.

Кононов или Карпин? Трудно сравнивать, у обоих есть свой почерк, но мне ближе стиль Кононова, он больше похож на спартаковский. Он приходит в удачный момент, "Спартаку" предстоят четыре домашних матча подряд. Если одержит хотя бы три победы в четырёх оставшихся в 2018 году матчах РПЛ, то это будет хороший результат", — сказал Бубнова.

Sportbox
Теги: Бубнов Кононов Спартак Карпин
Сегодня, 09:23
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12
(5)
#12  tiki  Москва (Сегодня, 10:33)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Женёка
Цитата: tiki
Цитата: SPV
Цитата: tiki
ну с Уфой неплохую игру показывал. а как товарняк был с Уралом вроде - вообще слился
да и с БАТЭ баварию накрутил

Одна победа над Баварией и все, таких "достижений " у очень многих тренеров в любой ТОП лиге наберется. Барселона, Реал, Бавария, английские ТОПы по нескольку раз за год влетают всяким Жиронам, Алавесам, Бернли и Кельнам

побеждать всегда нельзя
просто лично мое мнение - у вас должен быть тренер сильнее
еще раз повторюсь - желаю ему удачи, но не вижу я в нем замену Каррере

Каррере конечно ОГРОМНОЕ спасибо за чемпионство, но как тренер он мало что показал!!! А уж начало этого сезона и конец прошлого было просто провалено...
Кононов конечно не видится таким уж прямо Спасителем, но посыпать голову пеплом и говорить что на хрена он нужен тоже не стоит! Кто прямо вот сейчас согласится придти и будет прямо намного лучше? Кто в здравом уме верил что придут Жардим с Венгером?!

кстати в Жардима я бы поверил


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#11  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 10:32)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: SPV
Цитата: tiki
ну с Уфой неплохую игру показывал. а как товарняк был с Уралом вроде - вообще слился
да и с БАТЭ баварию накрутил

Одна победа над Баварией и все, таких "достижений " у очень многих тренеров в любой ТОП лиге наберется. Барселона, Реал, Бавария, английские ТОПы по нескольку раз за год влетают всяким Жиронам, Алавесам, Бернли и Кельнам

побеждать всегда нельзя
просто лично мое мнение - у вас должен быть тренер сильнее
еще раз повторюсь - желаю ему удачи, но не вижу я в нем замену Каррере

Каррере конечно ОГРОМНОЕ спасибо за чемпионство, но как тренер он мало что показал!!! А уж начало этого сезона и конец прошлого было просто провалено...
Кононов конечно не видится таким уж прямо Спасителем, но посыпать голову пеплом и говорить что на хрена он нужен тоже не стоит! Кто прямо вот сейчас согласится придти и будет прямо намного лучше? Кто в здравом уме верил что придут Жардим с Венгером?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#10  DROOZD  брянск (Сегодня, 10:21)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
SPV,
Гончаренко прежде чем стать гт в цска ,вторым пилотом под Слуцыком ходил небось полгода(не помню) поэтому и смена тренера прошла почти незаметно.но у коней мышь не пернет без разрешения гинера.а в Спартаке ...куй поймешь кто за что отвечает,и начальников докуя


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#9  tiki  Москва (Сегодня, 10:13)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: tiki
ну с Уфой неплохую игру показывал. а как товарняк был с Уралом вроде - вообще слился
да и с БАТЭ баварию накрутил

Одна победа над Баварией и все, таких "достижений " у очень многих тренеров в любой ТОП лиге наберется. Барселона, Реал, Бавария, английские ТОПы по нескольку раз за год влетают всяким Жиронам, Алавесам, Бернли и Кельнам

побеждать всегда нельзя
просто лично мое мнение - у вас должен быть тренер сильнее
еще раз повторюсь - желаю ему удачи, но не вижу я в нем замену Каррере


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#8  SPV  Bryansk (Сегодня, 10:11)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
ну с Уфой неплохую игру показывал. а как товарняк был с Уралом вроде - вообще слился
да и с БАТЭ баварию накрутил

Одна победа над Баварией и все, таких "достижений " у очень многих тренеров в любой ТОП лиге наберется. Барселона, Реал, Бавария, английские ТОПы по нескольку раз за год влетают всяким Жиронам, Алавесам, Бернли и Кельнам
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#7  tiki  Москва (Сегодня, 10:06)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Женёка
Цитата: SPV
Цитата: tiki
вообще не представляю чего ожидать
тренер пока ничего не показал
ему то пожелаю удачи, но уровень ли он для Спартака?


Что показывал Гончаренко когда его назначали ?

Тоже самое и про Слуцкого можно сказать!))

Слуцкий - это такая персона, что даже для фанов ЦСКА неоднозначен....те фразы про трусливый футбол
я лично ему благодарен за чемпионства, но футбол и правда был так себе
но победителей не судят


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#6  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 10:03)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Цитата: tiki
вообще не представляю чего ожидать
тренер пока ничего не показал
ему то пожелаю удачи, но уровень ли он для Спартака?


Что показывал Гончаренко когда его назначали ?

Тоже самое и про Слуцкого можно сказать!))
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#5  tiki  Москва (Сегодня, 10:02)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: tiki
вообще не представляю чего ожидать
тренер пока ничего не показал
ему то пожелаю удачи, но уровень ли он для Спартака?


Что показывал Гончаренко когда его назначали ?

ну с Уфой неплохую игру показывал. а как товарняк был с Уралом вроде - вообще слился
да и с БАТЭ баварию накрутил


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#4  SPV  Bryansk (Сегодня, 10:00)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
вообще не представляю чего ожидать
тренер пока ничего не показал
ему то пожелаю удачи, но уровень ли он для Спартака?


Что показывал Гончаренко когда его назначали ?
Это не слепая , но своеобразная лотерея , да и не все зависит от тренера
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 09:58)
  • 0
  •  (0)
online

Безумное назначение Кононова, игра будет яркой - да. Но, господа, не все то золото , что блестит. Мясные как те вороны тащат всё яркое. А здесь нужен диктатор типа Клоппа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 09:45)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
вообще не представляю чего ожидать
тренер пока ничего не показал
ему то пожелаю удачи, но уровень ли он для Спартака?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Buiser812   (Сегодня, 09:41)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Бубен не вкурсе чтоли что игра дома Спартаку дается тяжелей чем на выезде??


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
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