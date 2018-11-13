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Олег Иванов: между Кононовым и Рахимовым приличная разница в плане жесткости

Хавбек "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера "Спартака".

"Кононов прилично отработал в "Краснодаре". В "Ахмате" у него не совсем получилось. Какая разница между ним и Рахимовым в плане жесткости? Думаю, что приличная. Дай бог, чтобы у него все получилось в "Спартаке", — сказал Иванов.

"Чемпионат"
Теги: Кононов Рахимов Ахмат Спартак Иванов
Сегодня, 09:42
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