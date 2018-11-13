Андрей Талалаев: Ари отличный игрок, но у нас и своей хорошей молодежи хватает

Наставник "Пюника" Андрей Талалаев прокомментировал вызов форварда "Краснодара" Ари в сборную России."Ари – классный нападающий. Не сомневаюсь, что он может принесет пользу команде в матчах против Германии и Швеции, но вопрос в другом.Я семь лет проработал с юниорской и молодежной сборными и точно знаю, что у нас в стране достаточно хороших молодых игроков, которые могли бы быть вызваны вместо Ари, тем более на товарищеский матч с Германией, где не требуется результат", – сказал Талалаев.