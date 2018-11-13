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Андрей Талалаев: Ари отличный игрок, но у нас и своей хорошей молодежи хватает

Наставник "Пюника" Андрей Талалаев прокомментировал вызов форварда "Краснодара" Ари в сборную России.

"Ари – классный нападающий. Не сомневаюсь, что он может принесет пользу команде в матчах против Германии и Швеции, но вопрос в другом.

Я семь лет проработал с юниорской и молодежной сборными и точно знаю, что у нас в стране достаточно хороших молодых игроков, которые могли бы быть вызваны вместо Ари, тем более на товарищеский матч с Германией, где не требуется результат", – сказал Талалаев.

Матч ТВ
Теги: Талалаев Сборная России Ари
Сегодня, 10:22
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 10:47)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Заболотный за какие заслуги?

Он же за Зенит играет. Этого мало?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  колокольчик  москва (Сегодня, 10:33)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
конкретнее, пжлста, фамилии и т.д.


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 10:26)
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Болеет за:
ЦСКА
Наставник "Пюника"

у нас и своей

хороша взаимосвязь
но вопрос в другом
ну вот Чалов
а дальше? Заболотный за какие заслуги?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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