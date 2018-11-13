Новости партнеров

Дмитрий Кириченко: ввожу в "Уфе" штрафы за мат

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал, что в команде будут введены штрафы за нецензурную лексику.

Подобные правила уже применялись в клубе Сергеем Семаком.

"Считаю, что мат – это плохая энергетика. Нам этого не нужно. Я сказал ребятам, что будут штрафы. Они не будут очень большие, но злостные матершинники прочувствует их на себе", — сказал Кириченко

Россия 24
Теги: Уфа Кириченко
Сегодня, 11:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(0)
#9  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 12:36)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шозанах
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#8  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 12:29)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Кубань»
О, да!

- Не будете ли Вы так любезны, милейший, впредь не подкатываться под меня прямой ногой?
- Конечно, глубокоуважаемый сударь, простите за мою грубость и непристойное поведение на футбольном поле (реверанс).


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#7  лад  USSR (Сегодня, 12:16)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Повторение - мать учения. При Семаке в Уфе была та же история.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#6  Volf   (Сегодня, 12:13)
  • 0
  •  (4)

там где дисциплина - там порядок, культурное общение))
Регистрация: 30.11.2016 [жалоба]
#5  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 11:40)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Теперь на тренировках - тишина ! smile
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#4  1632   (Сегодня, 11:29)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это пи3дес... Томаров просто материться разрешал, вот и проигрывали.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  СМЭУ  СССР (Сегодня, 11:28)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Подобные правила уже применялись в клубе Сергеем Семаком.

Не завидую Сереге, там же рано или поздно Кокоша откинется из мест не столь отдаленных.. В коллектив вдобавок лексикон "по-фени" внесет. В театр по-чаще надо водить их. Хотя в Питере есть такие концерты, например Шнура, что мама не горюй.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 11:23)
  • +2
  •  (4)

Цитата: СМЭУ
А как им теперь общаться между собой? smile

мычать будут)


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  СМЭУ  СССР (Сегодня, 11:18)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А как им теперь общаться между собой? smile
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.