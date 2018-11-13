Дмитрий Кириченко: ввожу в "Уфе" штрафы за мат

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал, что в команде будут введены штрафы за нецензурную лексику.Подобные правила уже применялись в клубе Сергеем Семаком."Считаю, что мат – это плохая энергетика. Нам этого не нужно. Я сказал ребятам, что будут штрафы. Они не будут очень большие, но злостные матершинники прочувствует их на себе", — сказал Кириченко