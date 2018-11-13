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Шамиль Газизов раскрыл бюджет "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о бюджете клуба.

"У нас хороший бюджет для реализации поставленных задач - в районе миллиарда рублей. Это позволяет нам вести агрессивную политику по молодым игрокам. По известным – мы туда уже не дотягиваем, но по молодым можем. Может приглашать их, раскручивать. Сама логистика клуба состоит в том, чтобы за счёт вот этой модели работать: мы даём шанс людям раскрыться в своём клубе. Вот эта модель позволяет нам зарабатывать", - сказал Газизов.

Россия 24
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 11:30
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