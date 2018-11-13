Шамиль Газизов: после участия в Лиге Европы "Уфа" хочет большего

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об амбициях клуба."После участия в Лиге Европы мы хотим большего. Нужно когда-то сыграть всё-таки в Лиге чемпионов. Пока это лишь мечта, но если не мечтать об этом, то и заниматься футболом не имеет смысла.Сначала мечтали быть в ФНЛ – воплотили, потом мечтали попасть в РПЛ – воплотили, потом не вылететь – сделали, потом еврокубки – и это, в принципе, получилось", — сказал Газизов.