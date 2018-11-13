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Шамиль Газизов: после участия в Лиге Европы "Уфа" хочет большего

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об амбициях клуба.

"После участия в Лиге Европы мы хотим большего. Нужно когда-то сыграть всё-таки в Лиге чемпионов. Пока это лишь мечта, но если не мечтать об этом, то и заниматься футболом не имеет смысла.

Сначала мечтали быть в ФНЛ – воплотили, потом мечтали попасть в РПЛ – воплотили, потом не вылететь – сделали, потом еврокубки – и это, в принципе, получилось", — сказал Газизов.

Россия 24
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 11:44
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