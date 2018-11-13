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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Черчесов - о Петрове и Зобнине: ни одного нездорового человека на поле мы не выпускаем (1)
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Роман Зобнин вновь пропускает тренировку сборной России
Хавбек сборной России Роман Зобнин по-прежнему не тренируется в общей группе вместе с остальными членами национальной команды.
Игрок "Спартака" покинул поле после общего собрания.
Вчера Зобнин ограничился лишь короткой пробежкой вокруг поля.
"СЭ"
Игрок "Спартака" покинул поле после общего собрания.
Вчера Зобнин ограничился лишь короткой пробежкой вокруг поля.
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