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Роман Зобнин вновь пропускает тренировку сборной России

Хавбек сборной России Роман Зобнин по-прежнему не тренируется в общей группе вместе с остальными членами национальной команды.

Игрок "Спартака" покинул поле после общего собрания.

Вчера Зобнин ограничился лишь короткой пробежкой вокруг поля.

"СЭ"
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 11:49
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