Роман Зобнин вновь пропускает тренировку сборной России

Хавбек сборной России Роман Зобнин по-прежнему не тренируется в общей группе вместе с остальными членами национальной команды.Игрок "Спартака" покинул поле после общего собрания.Вчера Зобнин ограничился лишь короткой пробежкой вокруг поля.