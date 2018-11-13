Пресс-службы "Зенита" и сборной России поздравляют Андрея Лунева с 27-летием

Андрею Луневу — 27! С днем рождения! ?? pic.twitter.com/hUd4kq0WgA — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 13, 2018

Голкиперу "Зенита" Андрею Луневу сегодня исполнилось 27 лет.Официальный твиттер питерского клуба поздравляет голкипер с праздником.Не забыла про поздравления и пресс-служба сборной национальной команды.