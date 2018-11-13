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Пресс-службы "Зенита" и сборной России поздравляют Андрея Лунева с 27-летием

Голкиперу "Зенита" Андрею Луневу сегодня исполнилось 27 лет.

Официальный твиттер питерского клуба поздравляет голкипер с праздником.



Не забыла про поздравления и пресс-служба сборной национальной команды.

Теги: Зенит Лунев Сборная России
Сегодня, 12:13
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#1  Медведь Русский   (Сегодня, 12:40)
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вот уж точно чья позиция в Зените не требует усиления. с днем рождения вратарь. желаю и дальше так же радовать себя и нас прекрасной игрой
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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