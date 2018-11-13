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После матча ЦСКА - "Зенит" футболисты обеих команд встретились с детьми дмитровского дома-интерната (фото)

Воспитанники дмитровского детского дома-интерната 11 ноября посетили матч ЦСКА – "Зенит".

После игры ребята получили возможность познакомиться и пообщаться с футболистами. Они брали у них автографы и фотографировались.



Встреча ЦСКА – "Зенит" завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
Теги: ЦСКА Зенит
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