"Ваша поддержка сейчас очень важна!" - Рауль Рианчо обратился к болельщикам "Спартака"

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" обратился к болельщикам красно-белых на русском языке."Сейчас очень важна сильная поддержка команды, тренера. Мне нравится, когда "Спартак" представляет из себя одну большую семью. Если болельщики будут настоящим 12-м игроком, как в Глазго, то, несомненно, "Спартак" добьется успеха. "Спартак", вперёд! Вперёд, пожалуйста!", — сказал Рианчо.