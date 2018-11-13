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"Ваша поддержка сейчас очень важна!" - Рауль Рианчо обратился к болельщикам "Спартака"

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" обратился к болельщикам красно-белых на русском языке.

"Сейчас очень важна сильная поддержка команды, тренера. Мне нравится, когда "Спартак" представляет из себя одну большую семью. Если болельщики будут настоящим 12-м игроком, как в Глазго, то, несомненно, "Спартак" добьется успеха. "Спартак", вперёд! Вперёд, пожалуйста!", — сказал Рианчо.

Чемпионат
Теги: Рианчо Спартак Кононов
Сегодня, 12:37
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#3  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:45)
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Может это правда ,что их сектой называют smile Не отойдет ни как
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:41)
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online

Он еще не в теме, что его послали нах?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  Анатоль777   (Сегодня, 12:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Первый месяц запоя заканчивался...


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Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
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