Новости партнеров

Илья Геркус: первая часть сезона вышла очень противоречивой, но наши задачи остаются прежними

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус оценил выступление команды в этом сезоне.

"Первая часть сезона оказалась довольно противоречивой. С одной стороны, мы выправили положение в чемпионате России, но с другой — провальные результаты в Лиге чемпионов.

Задачи на сезон (занять место в тройке) у нас остаются прежними - корректировок не будет", – сказал Геркус.

После 14-ти туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Известия
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 12:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.