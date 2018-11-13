Илья Геркус: первая часть сезона вышла очень противоречивой, но наши задачи остаются прежними

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус оценил выступление команды в этом сезоне."Первая часть сезона оказалась довольно противоречивой. С одной стороны, мы выправили положение в чемпионате России, но с другой — провальные результаты в Лиге чемпионов.Задачи на сезон (занять место в тройке) у нас остаются прежними - корректировок не будет", – сказал Геркус.После 14-ти туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.