Не нежный, не белорус, не сторонник обороны - главные цитаты Кононова в первый день в "Спартаке"

В понедельник Олег Кононов был официциально представлен в качестве нового главного тренера "Спартака". Несмотря на то, что после Рауля Рианчо интервью и пресс-конференции уже никогда не будут прежними,выделяет ключевые слова специалиста: о себе, о философии и о будущем красно-белых.