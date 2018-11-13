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Не нежный, не белорус, не сторонник обороны - главные цитаты Кононова в первый день в "Спартаке"

В понедельник Олег Кононов был официциально представлен в качестве нового главного тренера "Спартака". Несмотря на то, что после Рауля Рианчо интервью и пресс-конференции уже никогда не будут прежними, Rusfootball.info выделяет ключевые слова специалиста: о себе, о философии и о будущем красно-белых.

О ситуации в "Спартаке"





О ситуации Глушаков - Каррера





О задачах



О себе





О философии игры











Петр Мельников, Rusfootball.info

В статье использованы материалы: Р-Спорт, Спартак, Sports.ru, Kazfootball, КП, Newstula, Sportbox, Ньюс-24, Life
Теги: Кононов Спартак Глушаков Федун Каррера
Сегодня, 13:51
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#3  специалист  дагестан (Сегодня, 14:49)
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Болеет за:
«Анжи»
такое чувство как будто приглашён метр тренерского цеха, победитель ЧМ и ЛЧ....... много ненужного шума..... Дай бог удачи ему и команде, чистку и внутри команды не помешало бы в зимней паузе......УДАЧИ
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 14:07)
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Болеет за:
«Спартак»
А фули у него сейчас буквы считать? Он сейчас в адском стрессе. Дайте ему сыграть несколько матчей...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  irv  Курск (Сегодня, 14:04)
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  •  (3)

Посмотрим, что из этого выйдейт.
Но оптимизма чтото мало...


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
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