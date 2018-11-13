Антон Миранчук: без Дзюбы в сборной даже слишком спокойно

Полузащитник сборной России Антон Миранчук после тренировки команды ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент- Не совсем согласен, все равно команды типа Германии и Бразилии остаются одними из лучших. Неудачный мундиаль не изменил мое представление о них. Фаворита в предстоящем матче я называть не буду. Игра покажет. Нам интересно показать себя на фоне такого соперника. Особенно перед важнейшим матчем со шведами. Будет интересно.- Ну мы только совсем недавно собрались. Вот полетим в Лейпциг, там у нас назначена теория. Травмы - это часть футбола. Много игр, много нагрузок. Мышцы подводят. Нужно внимательнее к себе отнестить и побыстрее восстановиться. Разбор соперника и личные беседы будут по прилету в Германию.- Сложно сказать. Подобного Дзюбе человека, конечно, нет. В этот раз как-то все спокойно. Даже слишком. Все настраиваются по своему.- Да нет, можно и без подколов обойтись.- Конечно, он классный форвард. Я к нему прекрасно отношусь. Главное - быстро найти взаимопонимание на поле.- Все вышло спонтанно. На самом деле, я думал, что девочки совсем маленькие, а им по 20 лет оказывается. Хорошие, милые девчонки. Было весело.- Да, есть пару финтов.- Ну первые минут пять, конечно, сложно, но потом все стало проще. Мы ведь с этим знакомы. Как и они.- Как я понял, интерес у них пробудил чемпионат мира. Они знают все тонкие футбольные моменты: офсайды, пенальти и прочее. Девчонкам реально интересно.- Нет, но предстоящее выступление девочек обязательно посмотрю.- Даже не знаю... Наверное нету.- На самом деле, я даже не знал что у него день рождения. Если бы знал, что-то и подарил от себя. Шучу (смеется). Не знаю, это нормальная традиция поздравлений в рабочей обстановке. Ну и как вы себе представляете, каждый футболист с подарком?