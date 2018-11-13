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Антон Миранчук: без Дзюбы в сборной даже слишком спокойно

Антон Миранчук: без Дзюбы в сборной даже слишком спокойноПолузащитник сборной России Антон Миранчук после тренировки команды ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Антон, как вам новая сборная? Раньше мы смотрели на Германию с низу вверх, но Чемпионат мира поменял нашу ментальность. Как вы относитесь к топовым сборным теперь?

- Не совсем согласен, все равно команды типа Германии и Бразилии остаются одними из лучших. Неудачный мундиаль не изменил мое представление о них. Фаворита в предстоящем матче я называть не буду. Игра покажет. Нам интересно показать себя на фоне такого соперника. Особенно перед важнейшим матчем со шведами. Будет интересно.

- Это один из самых сложных сборов в кадровом отношении. Как-то реагируют на это тренеры, были ли какие-то личные беседы, изменения?


- Ну мы только совсем недавно собрались. Вот полетим в Лейпциг, там у нас назначена теория. Травмы - это часть футбола. Много игр, много нагрузок. Мышцы подводят. Нужно внимательнее к себе отнестить и побыстрее восстановиться. Разбор соперника и личные беседы будут по прилету в Германию.

- На этом сборе нет Дзюбы. Кто теперь душа раздевалки?

- Сложно сказать. Подобного Дзюбе человека, конечно, нет. В этот раз как-то все спокойно. Даже слишком. Все настраиваются по своему.

- Вы как-то особо встретили Ари? Кажется, что в любой другой ситуации это было бы веселее, например, какие-нибудь подколы и подобное.

- Да нет, можно и без подколов обойтись.

- Вы с братом рады его видеть в команде? Учитывая вашу совместную игру с ним в "Локо".

- Конечно, он классный форвард. Я к нему прекрасно отношусь. Главное - быстро найти взаимопонимание на поле.

- Откуда взялась идея провести совместную тренировку с гимнастками сестрами-Авериными?

- Все вышло спонтанно. На самом деле, я думал, что девочки совсем маленькие, а им по 20 лет оказывается. Хорошие, милые девчонки. Было весело.

- Что-то из художественной гимнастики может в футболе пригодится?

- Да, есть пару финтов.

- Вы смогли их различать? А они вас?

- Ну первые минут пять, конечно, сложно, но потом все стало проще. Мы ведь с этим знакомы. Как и они.

- Они футболом и до встречи с вами интересовались?

- Как я понял, интерес у них пробудил чемпионат мира. Они знают все тонкие футбольные моменты: офсайды, пенальти и прочее. Девчонкам реально интересно.

- А вы художественной гимнастикой когда-нибудь интересовались?

- Нет, но предстоящее выступление девочек обязательно посмотрю.

- Есть ли у вас любимый игрок в сборной Германии?

- Даже не знаю... Наверное нету.

- Мы видели, что сборная поздравила Лунева с днем рождения аплодисментами. Кроме этого, что-то дарят в сборной вообще именинникам?

- На самом деле, я даже не знал что у него день рождения. Если бы знал, что-то и подарил от себя. Шучу (смеется). Не знаю, это нормальная традиция поздравлений в рабочей обстановке. Ну и как вы себе представляете, каждый футболист с подарком?

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Миранчук Ан.
Сегодня, 14:10
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#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 14:30)
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Болеет за:
ЦСКА
Это точно.За кошельки никто теперь не переживает.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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