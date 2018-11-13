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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Антон Миранчук: без Дзюбы в сборной даже слишком спокойно
Полузащитник сборной России Антон Миранчук после тренировки команды ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Антон, как вам новая сборная? Раньше мы смотрели на Германию с низу вверх, но Чемпионат мира поменял нашу ментальность. Как вы относитесь к топовым сборным теперь?
- Не совсем согласен, все равно команды типа Германии и Бразилии остаются одними из лучших. Неудачный мундиаль не изменил мое представление о них. Фаворита в предстоящем матче я называть не буду. Игра покажет. Нам интересно показать себя на фоне такого соперника. Особенно перед важнейшим матчем со шведами. Будет интересно.
- Это один из самых сложных сборов в кадровом отношении. Как-то реагируют на это тренеры, были ли какие-то личные беседы, изменения?
- Ну мы только совсем недавно собрались. Вот полетим в Лейпциг, там у нас назначена теория. Травмы - это часть футбола. Много игр, много нагрузок. Мышцы подводят. Нужно внимательнее к себе отнестить и побыстрее восстановиться. Разбор соперника и личные беседы будут по прилету в Германию.
- На этом сборе нет Дзюбы. Кто теперь душа раздевалки?
- Сложно сказать. Подобного Дзюбе человека, конечно, нет. В этот раз как-то все спокойно. Даже слишком. Все настраиваются по своему.
- Вы как-то особо встретили Ари? Кажется, что в любой другой ситуации это было бы веселее, например, какие-нибудь подколы и подобное.
- Да нет, можно и без подколов обойтись.
- Вы с братом рады его видеть в команде? Учитывая вашу совместную игру с ним в "Локо".
- Конечно, он классный форвард. Я к нему прекрасно отношусь. Главное - быстро найти взаимопонимание на поле.
- Откуда взялась идея провести совместную тренировку с гимнастками сестрами-Авериными?
- Все вышло спонтанно. На самом деле, я думал, что девочки совсем маленькие, а им по 20 лет оказывается. Хорошие, милые девчонки. Было весело.
- Что-то из художественной гимнастики может в футболе пригодится?
- Да, есть пару финтов.
- Вы смогли их различать? А они вас?
- Ну первые минут пять, конечно, сложно, но потом все стало проще. Мы ведь с этим знакомы. Как и они.
- Они футболом и до встречи с вами интересовались?
- Как я понял, интерес у них пробудил чемпионат мира. Они знают все тонкие футбольные моменты: офсайды, пенальти и прочее. Девчонкам реально интересно.
- А вы художественной гимнастикой когда-нибудь интересовались?
- Нет, но предстоящее выступление девочек обязательно посмотрю.
- Есть ли у вас любимый игрок в сборной Германии?
- Даже не знаю... Наверное нету.
- Мы видели, что сборная поздравила Лунева с днем рождения аплодисментами. Кроме этого, что-то дарят в сборной вообще именинникам?
- На самом деле, я даже не знал что у него день рождения. Если бы знал, что-то и подарил от себя. Шучу (смеется). Не знаю, это нормальная традиция поздравлений в рабочей обстановке. Ну и как вы себе представляете, каждый футболист с подарком?
Rusfootball.info
- Антон, как вам новая сборная? Раньше мы смотрели на Германию с низу вверх, но Чемпионат мира поменял нашу ментальность. Как вы относитесь к топовым сборным теперь?
- Не совсем согласен, все равно команды типа Германии и Бразилии остаются одними из лучших. Неудачный мундиаль не изменил мое представление о них. Фаворита в предстоящем матче я называть не буду. Игра покажет. Нам интересно показать себя на фоне такого соперника. Особенно перед важнейшим матчем со шведами. Будет интересно.
- Это один из самых сложных сборов в кадровом отношении. Как-то реагируют на это тренеры, были ли какие-то личные беседы, изменения?
- Ну мы только совсем недавно собрались. Вот полетим в Лейпциг, там у нас назначена теория. Травмы - это часть футбола. Много игр, много нагрузок. Мышцы подводят. Нужно внимательнее к себе отнестить и побыстрее восстановиться. Разбор соперника и личные беседы будут по прилету в Германию.
- На этом сборе нет Дзюбы. Кто теперь душа раздевалки?
- Сложно сказать. Подобного Дзюбе человека, конечно, нет. В этот раз как-то все спокойно. Даже слишком. Все настраиваются по своему.
- Вы как-то особо встретили Ари? Кажется, что в любой другой ситуации это было бы веселее, например, какие-нибудь подколы и подобное.
- Да нет, можно и без подколов обойтись.
- Вы с братом рады его видеть в команде? Учитывая вашу совместную игру с ним в "Локо".
- Конечно, он классный форвард. Я к нему прекрасно отношусь. Главное - быстро найти взаимопонимание на поле.
- Откуда взялась идея провести совместную тренировку с гимнастками сестрами-Авериными?
- Все вышло спонтанно. На самом деле, я думал, что девочки совсем маленькие, а им по 20 лет оказывается. Хорошие, милые девчонки. Было весело.
- Что-то из художественной гимнастики может в футболе пригодится?
- Да, есть пару финтов.
- Вы смогли их различать? А они вас?
- Ну первые минут пять, конечно, сложно, но потом все стало проще. Мы ведь с этим знакомы. Как и они.
- Они футболом и до встречи с вами интересовались?
- Как я понял, интерес у них пробудил чемпионат мира. Они знают все тонкие футбольные моменты: офсайды, пенальти и прочее. Девчонкам реально интересно.
- А вы художественной гимнастикой когда-нибудь интересовались?
- Нет, но предстоящее выступление девочек обязательно посмотрю.
- Есть ли у вас любимый игрок в сборной Германии?
- Даже не знаю... Наверное нету.
- Мы видели, что сборная поздравила Лунева с днем рождения аплодисментами. Кроме этого, что-то дарят в сборной вообще именинникам?
- На самом деле, я даже не знал что у него день рождения. Если бы знал, что-то и подарил от себя. Шучу (смеется). Не знаю, это нормальная традиция поздравлений в рабочей обстановке. Ну и как вы себе представляете, каждый футболист с подарком?
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