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Федор Чалов: очень хочу дебютировать за сборную и принести пользу

Лучший бомбардир премьер-лиги Федор Чалов ответил на вопросы журналистов после тренировки сборной России, передает корреспондент Rusfootball.info

- Федор, все, кто ранее отвечал на наши вопросы были предельно серьезны и собраны. Хоть вы расскажите нам какие-то забавные и интересные эпизоды. Все таки много новых лиц в команде.

- Ну я тоже новый человек в команде. Мы совсем недавно собрались, так что каких-то интересных моментов я и не вспомню. Вчера на тренировке позитивно поиграл в квадрат. У всех хорошее настроение.

- Не портит настроение тяжелая кадровая ситуация и неопределенность по многим позициям?


- Не знаю. Я со своей стороны готов на все сто. Травмы - это плохо, но ничего не поделаешь.

- В ситуации, если придется играть в два форварда, вы бы предпочли сыграть с Ари или Заболотным? Или может с Полозом?

- Честно говоря, без разницы. Очень хочется дебютировать и принести пользу.

- Чувствуете ли вы, что можете стать основным форвардом команды на долгие годы? Учитывая возраст Дзюбы и Смолова.

- Рано об этом говорить. Но я делаю все возможное, чтобы находиться здесь по праву.

- Какой матч более интересен? Товарищеский матч с более статусной Германией или решающая игра со шведами?

- Обе игры важны. Нужно поддерживать престиж команды. Но все таки больше выделю матч со шведами. Это все таки официальная встреча.

- Есть ли разница с молодежной сборной по части тренировочного процесса?

- Если честно - особо различий не вижу. Все на высочайшем уровне. Но мы провели всего две тренировки, причем больше восстановительного характера.

- Как правило первый вызов в сборную - это очень яркое событие в жизни футболиста. Как его восприняли ваши близкие?

- Ну это вроде второй вызов...

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Чалов
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