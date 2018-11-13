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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Федор Чалов: очень хочу дебютировать за сборную и принести пользу
Лучший бомбардир премьер-лиги Федор Чалов ответил на вопросы журналистов после тренировки сборной России, передает корреспондент Rusfootball.info
- Федор, все, кто ранее отвечал на наши вопросы были предельно серьезны и собраны. Хоть вы расскажите нам какие-то забавные и интересные эпизоды. Все таки много новых лиц в команде.
- Ну я тоже новый человек в команде. Мы совсем недавно собрались, так что каких-то интересных моментов я и не вспомню. Вчера на тренировке позитивно поиграл в квадрат. У всех хорошее настроение.
- Не портит настроение тяжелая кадровая ситуация и неопределенность по многим позициям?
- Не знаю. Я со своей стороны готов на все сто. Травмы - это плохо, но ничего не поделаешь.
- В ситуации, если придется играть в два форварда, вы бы предпочли сыграть с Ари или Заболотным? Или может с Полозом?
- Честно говоря, без разницы. Очень хочется дебютировать и принести пользу.
- Чувствуете ли вы, что можете стать основным форвардом команды на долгие годы? Учитывая возраст Дзюбы и Смолова.
- Рано об этом говорить. Но я делаю все возможное, чтобы находиться здесь по праву.
- Какой матч более интересен? Товарищеский матч с более статусной Германией или решающая игра со шведами?
- Обе игры важны. Нужно поддерживать престиж команды. Но все таки больше выделю матч со шведами. Это все таки официальная встреча.
- Есть ли разница с молодежной сборной по части тренировочного процесса?
- Если честно - особо различий не вижу. Все на высочайшем уровне. Но мы провели всего две тренировки, причем больше восстановительного характера.
- Как правило первый вызов в сборную - это очень яркое событие в жизни футболиста. Как его восприняли ваши близкие?
- Ну это вроде второй вызов...
Rusfootball.info
- Федор, все, кто ранее отвечал на наши вопросы были предельно серьезны и собраны. Хоть вы расскажите нам какие-то забавные и интересные эпизоды. Все таки много новых лиц в команде.
- Ну я тоже новый человек в команде. Мы совсем недавно собрались, так что каких-то интересных моментов я и не вспомню. Вчера на тренировке позитивно поиграл в квадрат. У всех хорошее настроение.
- Не портит настроение тяжелая кадровая ситуация и неопределенность по многим позициям?
- Не знаю. Я со своей стороны готов на все сто. Травмы - это плохо, но ничего не поделаешь.
- В ситуации, если придется играть в два форварда, вы бы предпочли сыграть с Ари или Заболотным? Или может с Полозом?
- Честно говоря, без разницы. Очень хочется дебютировать и принести пользу.
- Чувствуете ли вы, что можете стать основным форвардом команды на долгие годы? Учитывая возраст Дзюбы и Смолова.
- Рано об этом говорить. Но я делаю все возможное, чтобы находиться здесь по праву.
- Какой матч более интересен? Товарищеский матч с более статусной Германией или решающая игра со шведами?
- Обе игры важны. Нужно поддерживать престиж команды. Но все таки больше выделю матч со шведами. Это все таки официальная встреча.
- Есть ли разница с молодежной сборной по части тренировочного процесса?
- Если честно - особо различий не вижу. Все на высочайшем уровне. Но мы провели всего две тренировки, причем больше восстановительного характера.
- Как правило первый вызов в сборную - это очень яркое событие в жизни футболиста. Как его восприняли ваши близкие?
- Ну это вроде второй вызов...
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