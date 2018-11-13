Агент Евгения Чернова: ведем переговоры с "Зенитом", но моим клиентом интересуются еще три топ-клуба

Агент защитника "Зенита" Евгения Чернова рассказал о ходе переговоров по продлению контракта."Мы ведем переговоры с "Зенитом" по продлению контракта. Однако Женей сейчас интересуются три топ-клуба, в том числе два московских", -сказал агент.В нынешнем сезоне 26-летний Чернов принял участие в 6 официальных матчах за "Зенит" и отдал 1 результативный пас.