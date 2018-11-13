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Агент Евгения Чернова: ведем переговоры с "Зенитом", но моим клиентом интересуются еще три топ-клуба

Агент защитника "Зенита" Евгения Чернова рассказал о ходе переговоров по продлению контракта.

"Мы ведем переговоры с "Зенитом" по продлению контракта. Однако Женей сейчас интересуются три топ-клуба, в том числе два московских", -сказал агент.

В нынешнем сезоне 26-летний Чернов принял участие в 6 официальных матчах за "Зенит" и отдал 1 результативный пас.

Sport24
Теги: Зенит Чернов
Сегодня, 15:24
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12
(3)
#12  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пускай интересуются, кто ж против?)
Если уедет в Топ-клуб из Москвы, никто не будет расстроен, парню карьеру делать надо, только порадуемся)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#11  utekay  Россия (Сегодня, 16:15)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
в Москве топ-клубы есть?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#10  Городовой  Россия (Сегодня, 16:00)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Сраптак и Дынамо?Пусть забирают.Никчемный игрок.Если в атаке хоть навешивает,пусть и без особой точности,то в обороне это игрок уровня Пфл.Постоянно проигрывает борьбу,теряет позицию,позволяет наносить удары из-под себя,останься Кришито уже этого человека и в запасе бы не числилось.Он даже в Тосно регулярно привозил,чего уж говорить о Зените,мы не автобус,исправлять его ляпы некому.Надеюсь зимой он покинет клуб с концами и усилит наших конкурентов,я только за,такой защитник это подарок для любой классной атаки,если бы не паспорт с лимитом им бы никто и не интересовался.В Сраптак в пару к Петковичу просто огонь будет,два бездаря на Тарасовке grinning


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#9  Батька   (Сегодня, 15:58)
  • +4
  •  (6)

Цитата: Sergey Nasirov_2
dinamo moskva i loko

ТОП клубы что ли ? Скорее всего ... Торпедо и Химки ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#8  Buiser812   (Сегодня, 15:57)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Lana Del Andrey,
Всем, тк. паспорт правильный, и это прискорбно, отыграл 6 матчей и уже звезда по мнению агента, бабки текут рекой в его карманы


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
#7  sssh53  Москва (Сегодня, 15:54)
  • +5
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Ой, как страшно. Зенит лишится супер-пупер игрока)
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#6  Skyline  СПБ (Сегодня, 15:50)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
У агента шутки хорошие.
Чернов дите лимита.
Его уровень пердив


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#5  Rasmuz   (Сегодня, 15:49)
  • +6
  •  (6)

Торпедо и Чертаново.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 15:48)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lana Del Andrey
Да кому он нужен

У всех проблемы с левым защитником, кроме Комбарова и Мильгарехи в спартаке, но у каждой команды свой уровень, у нас Чернов пока не впечатляет, впрочем, как и вся команда.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 15:47)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да никому он нах не нужен.....Агентишка цену набивает.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:30)
  • -2
  •  (4)

dinamo moskva i loko
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 15:25)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Да кому он нужен
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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