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Ольга Бузова - о Кокорине и Мамаеве: каждый имеет право на ошибку

Телеведущая и певица Ольга Бузова заступилась за нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

"Оступиться может каждый, каждый имеет право на ошибку. Я даже представить не могла, что ребята на такое способны. Я никогда не видела никого из своих знакомых в таком состоянии.

Когда говорят, что надо их лишить футбола - это жестоко. Что же мы, будет на жестокость жестокостью отвечать? Наказать - да. То, что сейчас происходит с ними, с их семьями, их матерями, которые плачут - это сильное наказание", - цитирует Бузову "Комсомольская правда".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:39
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#3  Critique   (Сегодня, 16:58)
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online

Что бы она сказала, если бы они ее, скажем, обесчестили, интересно.

Забыл добавить: с применением стула :-)
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  igor70  г.Москва (Сегодня, 16:49)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все имеют право на ошибку!!! Только одни от отчаяния а другие от жира взбесившиеся!!!
Регистрация: 21.05.2011 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:47)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каждый человек имеет право убить одного человека. Так Бузова сказала.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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