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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Директор "Енисея": Аленичев никуда от нас не уходил
Директор "Енисея" Денис Рубцов – о ситуации с главным тренером Дмитрием Аленичевым.
46-летний специалист вывел красноярцев в премьер-лигу по итогам сезона-2017/18, проработав в РПЛ первые 12 туров, он не готовил команду к матчу 13-го тура против "Анжи" (1:2) – этим занимался тренер дубля Александр Алексеев. После встречи в Каспийске министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев объявил, что у клуба продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Аленичева. Под его руководством "Енисей" уступил "Краснодару" (0:3) в 14-м туре и с шестью очками остался на последнем месте в таблице.
– Аленичев никуда от нас не уходил, – сказал Рубцов.
– Он доработает в клубе до зимы?
– Разве вы видели где-нибудь информацию о расторжении контракта с ним?
"Спорт-Экспресс"
46-летний специалист вывел красноярцев в премьер-лигу по итогам сезона-2017/18, проработав в РПЛ первые 12 туров, он не готовил команду к матчу 13-го тура против "Анжи" (1:2) – этим занимался тренер дубля Александр Алексеев. После встречи в Каспийске министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев объявил, что у клуба продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Аленичева. Под его руководством "Енисей" уступил "Краснодару" (0:3) в 14-м туре и с шестью очками остался на последнем месте в таблице.
– Аленичев никуда от нас не уходил, – сказал Рубцов.
– Он доработает в клубе до зимы?
– Разве вы видели где-нибудь информацию о расторжении контракта с ним?
"Спорт-Экспресс"
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