Новости партнеров

Семшов и Черевченко прибыли на базу тульского "Арсенала"

На базу тульского "Арсенала" перед началом сегодняшней тренировки прибыли бывший главный тренер "Химика" Игорь Семшов и экс-наставник "Локомотива" и "Балтики" Игорь Черевченко.

Напомним, накануне, 12 ноября, было объявлено об уходе Олега Кононова с поста главного тренера "оружейников". Специалист, возглавивший тульскую команду минувшим летом, перебрался в московский "Спартак", с которым подписал контракт до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что Семшов является главным претендентом на пост рулевого "Арсенала" в случае ухода Кононова. 6 ноября специалист покинул "Химик".

"Чемпионат.сом"
Теги: Семшов Черевченко Арсенал Тула
Сегодня, 17:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.