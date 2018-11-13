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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Семшов и Черевченко прибыли на базу тульского "Арсенала"
На базу тульского "Арсенала" перед началом сегодняшней тренировки прибыли бывший главный тренер "Химика" Игорь Семшов и экс-наставник "Локомотива" и "Балтики" Игорь Черевченко.
Напомним, накануне, 12 ноября, было объявлено об уходе Олега Кононова с поста главного тренера "оружейников". Специалист, возглавивший тульскую команду минувшим летом, перебрался в московский "Спартак", с которым подписал контракт до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что Семшов является главным претендентом на пост рулевого "Арсенала" в случае ухода Кононова. 6 ноября специалист покинул "Химик".
"Чемпионат.сом"
Напомним, накануне, 12 ноября, было объявлено об уходе Олега Кононова с поста главного тренера "оружейников". Специалист, возглавивший тульскую команду минувшим летом, перебрался в московский "Спартак", с которым подписал контракт до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что Семшов является главным претендентом на пост рулевого "Арсенала" в случае ухода Кононова. 6 ноября специалист покинул "Химик".
"Чемпионат.сом"
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