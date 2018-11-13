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Илья Казаков: уверен, об Аршавине мы скоро снова услышим

Известный журналист Илья Казаков поделился своим видением относительно продолжения карьеры Андрея Аршавина, который завершил карьеру футболиста.

"Поколение Евро-2008 постепенно выходит на важные позиции в нашем футболе. Семшов должен возглавить "Арсенал". Семак лидирует в чемпионате России. Зырянов и Игнашевич — тренеры молодежных команд "Зенита" и ЦСКА. Но, что интересно, из той команды Гуса Хиддинка многие пытаются свернуть с обычного пути игрок-тренер. Широков — спортивный директор "Динамо". Малафеев — заместитель спортивного директора "Зенита". Габулов стал министром спорта Северной Осетии, думается под задачу возрождения "Алании" в том числе. Акинфеев пошел в институт нефти и газа на второе высшее — учиться на менеджера. Березуцкие уже успешно реализовали себя в бизнесе. Но все равно главной звездой той команды, да и всего того поколения был Аршавин. О котором скоро, уверен, мы снова услышим", - цитирует Казакова 360tv.ru.
Теги: Аршавин
Сегодня, 18:05
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 18:22)
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