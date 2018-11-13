"Краснодар" не отдает жене Павла Мамаева Алане Mercedes футболиста

Пока полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находится в СИЗО, его супруга Алана пытается вернуть автомобиль полузащитника. В одном из прямых эфиров в Instagram модель рассказала о том, что не может забрать машину футболиста.В клубе ей просто не отдают ключи от иномарки.Как выяснилось, яблоком раздора стал Mercedes AMG G63, на котором Павел Мамаев ездит уже не первый год. Машина эта в собственности футболиста, купил он ее за свой гонорар.Когда последний раз футболист был на домашней тренировке, он припарковал свою машину на базе "Краснодара". Случилось это как раз незадолго до тех самых событий в московском кафе."Сам автомобиль оформлен на Пашу, стало быть принадлежит нашей семье. Когда я узнала, что машина стоит на базе, решила перегнать ее к нам во двор у дома.По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся (незадолго до скандала Алана в своем инстаграме недвусмысленно намекнула о возможном разводе - Авт.), потому машину они не хотели отдавать. В телефонном разговоре объяснила ситуацию, и пояснила , что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы (свидетельство о браке - Авт.), - продолжает Алана. - Этого показалось недостаточно, они заявили, что не могут вернуть без разрешения самого владельца. Тогда Паша из СИЗО написал письмо о том, что разрешает отдать автомобиль мне".