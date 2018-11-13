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"Краснодар" не отдает жене Павла Мамаева Алане Mercedes футболиста

Пока полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находится в СИЗО, его супруга Алана пытается вернуть автомобиль полузащитника. В одном из прямых эфиров в Instagram модель рассказала о том, что не может забрать машину футболиста.

В клубе ей просто не отдают ключи от иномарки.

Как выяснилось, яблоком раздора стал Mercedes AMG G63, на котором Павел Мамаев ездит уже не первый год. Машина эта в собственности футболиста, купил он ее за свой гонорар.

Когда последний раз футболист был на домашней тренировке, он припарковал свою машину на базе "Краснодара". Случилось это как раз незадолго до тех самых событий в московском кафе.

"Сам автомобиль оформлен на Пашу, стало быть принадлежит нашей семье. Когда я узнала, что машина стоит на базе, решила перегнать ее к нам во двор у дома.

По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся (незадолго до скандала Алана в своем инстаграме недвусмысленно намекнула о возможном разводе - Авт.), потому машину они не хотели отдавать. В телефонном разговоре объяснила ситуацию, и пояснила , что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы (свидетельство о браке - Авт.), - продолжает Алана. - Этого показалось недостаточно, они заявили, что не могут вернуть без разрешения самого владельца. Тогда Паша из СИЗО написал письмо о том, что разрешает отдать автомобиль мне".

"Комсомольская правда"
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 18:12
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#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:55)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Эй петушок красно белый. Уебаны из Краснодара уже отдали ей авто после того как в полицию обратилась она.
Так что ты обосрался


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  К.А.  Столица (Сегодня, 18:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Сначала как шестёрки побежали контракт расоргать. Теперь

и чья же шестерка галицкий по твоему авторитетному мнению?
Цитата: Skyline
Теперь машину Мамаева не отдают. Просто дебилы

точно.должны были отдать.и з\п его по ее требованию перечислять ей.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:41)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар себе делает антирекламу по полной программе. Сначала как шестёрки побежали контракт расоргать. Теперь машину Мамаева не отдают. Просто дебилы


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 18:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А она возьмет и продаст автомобиль. Верное решение руководства клуба; даже дубликата ключей Мамаев не доверил своей супруге и не вписал ее имя в ОСАГО.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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