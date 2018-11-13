Новости партнеров

Игорь Черевченко: рад вернуться в премьер-лигу

Игорь Черевченко рассказал о своем назначении на должность главного тренера тульского "Арсенала".

– Игорь Геннадьевич, поздравляем вас с подписанием контракта с "Арсеналом". Поделитесь ощущениями от возвращения в премьер-лигу.

– Эмоции только положительные, рад вернуться в премьер-лигу. Спасибо за оказанное доверие президенту ПФК "Арсенал" Гураму Аджоеву и генеральному директору Дмитрию Балашову. С моим помощником Игорем Семшовым сделаем все, чтобы команда двигалась в турнирной таблице все выше и выше.

– Удалось ли посмотреть игры своей новой команды?

– Да, на нескольких матчах удалось побывать и вживую увидеть, в какой футбол играет "Арсенал". Приятно, что команда старается играть в атакующий футбол. Многие футболисты обладают солидным опытом выступления в премьер-лиге. Думаю, с нынешним подбором игроков у нас получится показывать достойную игру.

ФК "Арсенал Тула"
Теги: Черевченко Арсенал Тула
Сегодня, 18:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.