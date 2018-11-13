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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Черевченко: рад вернуться в премьер-лигу
Игорь Черевченко рассказал о своем назначении на должность главного тренера тульского "Арсенала".
– Игорь Геннадьевич, поздравляем вас с подписанием контракта с "Арсеналом". Поделитесь ощущениями от возвращения в премьер-лигу.
– Эмоции только положительные, рад вернуться в премьер-лигу. Спасибо за оказанное доверие президенту ПФК "Арсенал" Гураму Аджоеву и генеральному директору Дмитрию Балашову. С моим помощником Игорем Семшовым сделаем все, чтобы команда двигалась в турнирной таблице все выше и выше.
– Удалось ли посмотреть игры своей новой команды?
– Да, на нескольких матчах удалось побывать и вживую увидеть, в какой футбол играет "Арсенал". Приятно, что команда старается играть в атакующий футбол. Многие футболисты обладают солидным опытом выступления в премьер-лиге. Думаю, с нынешним подбором игроков у нас получится показывать достойную игру.
ФК "Арсенал Тула"
– Игорь Геннадьевич, поздравляем вас с подписанием контракта с "Арсеналом". Поделитесь ощущениями от возвращения в премьер-лигу.
– Эмоции только положительные, рад вернуться в премьер-лигу. Спасибо за оказанное доверие президенту ПФК "Арсенал" Гураму Аджоеву и генеральному директору Дмитрию Балашову. С моим помощником Игорем Семшовым сделаем все, чтобы команда двигалась в турнирной таблице все выше и выше.
– Удалось ли посмотреть игры своей новой команды?
– Да, на нескольких матчах удалось побывать и вживую увидеть, в какой футбол играет "Арсенал". Приятно, что команда старается играть в атакующий футбол. Многие футболисты обладают солидным опытом выступления в премьер-лиге. Думаю, с нынешним подбором игроков у нас получится показывать достойную игру.
ФК "Арсенал Тула"
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