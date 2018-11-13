"Спартак" поздравил с Международным днем слепых.

? Тифлокомментарий — возможность для всех видеть игру



? Сегодня Международный день слепых. @fcsm_official всегда был неравнодушен к людям, имеющим проблемы со зрением, и создает для них максимально комфортные условия на стадионе.https://t.co/IAkquZoHCo