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"Спартак" поздравил с Международным днем слепых

"Спартак" поздравил с Международным днем слепых.

Матчи красно-белых сопровождаются тифлокомментарием, который позволяет слабовидящим болельщикам получать полную картину игры и наслаждаться футболом.

Теги: Спартак
Сегодня, 19:19
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